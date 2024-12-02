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川普2.0時代來臨！ 北市捷運輕奢小宅成資金避風港

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
以台北市捷運南京三民站周邊的精華地段為例，｢京釀｣12~19坪的輕奢宅，具備市中心、捷運宅、小坪數優勢，不僅實現了資金有效配置，也符合當前市場對於高流動性資產的偏好。（圖／信義房屋提供）
以台北市捷運南京三民站周邊的精華地段為例，｢京釀｣12~19坪的輕奢宅，具備市中心、捷運宅、小坪數優勢，不僅實現了資金有效配置，也符合當前市場對於高流動性資產的偏好。（圖／信義房屋提供）

2024年美國總統大選川普當選，作為全球經濟的風向標，美國的政策變化直接影響全球市場脈動，信義代銷表示民眾在川普2.0時代，購屋當著重於資產配置的全盤考慮，在資金回流及保值增值的思考下，市中心捷運周邊輕奢小宅，將成為資金避風港。

川普上任將再次強調「美國優先」，市場預期將延續或加大財政刺激政策，例如基礎建設投資和減稅政策，可能進一步推升美國的通膨壓力。根據過往經驗，全球通膨環境的升溫會透過資本市場傳導到台灣，台灣房市則因土地供應有限、需求穩定而維持價格堅挺。

亞洲資金仍偏好分散風險，台灣房市因穩定的投資回報率和政策透明度，會是資金流向的主要目的地。信義代銷指出，台灣房市正展現出「小奢宅」的潛力，這類住宅面積小但規劃精緻，符合年輕族群和小家庭的需求。以台北市捷運南京三民站周邊的精華地段為例，坐落於南京東路五段的｢京釀｣12~19坪的輕奢宅，具備市中心、捷運宅、小坪數優勢，僅需108萬起即可訂簽，不僅實現了資金有效配置，也符合當前市場對於高流動性資產的偏好。

川普過去在任期間，以高關稅政策與科技戰主導全球貿易格局，這一趨勢若持續，可能促使更多台資企業回流。特別是台灣作為全球半導體供應鏈的核心角色，若台資企業因美中科技戰選擇在台擴產或設立新據點，將進一步帶動科技重鎮附近的住宅需求，特別是台北、新竹等地。

台灣房市在國際資金回流、科技人才需求增加以及通膨環境下的優勢更加明顯。對資產配置者而言，現在正是佈局台灣房地產的黃金時機。無論是抗通膨的長期保值需求，還是短期資本增值機會，台北市精華地段的輕奢小宅無疑是理想選擇。

｢京釀｣

貴賓專線：02-27081688

接待中心：台北市八德路四段245巷18號

信義代銷表示，台灣房市正展現出「小奢宅」的潛力，這類住宅面積小但規劃精緻，符合年輕族群和小家庭的需求。（圖／信義房屋提供）
信義代銷表示，台灣房市正展現出「小奢宅」的潛力，這類住宅面積小但規劃精緻，符合年輕族群和小家庭的需求。（圖／信義房屋提供）

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