雄獅旅遊董事總經理黃信川：明年團費、出國需求依舊平穩成長

雄獅旅遊2日舉行東區忠孝門市開幕記者會，宣布回歸台北東區商圈，雄獅董事總經理黃信川表示，歷經高成長後，明年觀光產業會趨平穩成長，不管是團費還是需求均會小幅成長，雄獅看好利基型旅遊需求，各種國際郵輪與鐵道市場成長，同時會推出綠色旅遊產品，未來旅遊會出現需求導向。

經過疫後連續兩年的出國旅遊需求大爆後，展望2025年觀光產業發展，黃信川分析，出國旅遊會開始回到持穩成長發展，畢竟2023年旅遊需求爆發，成長仰角上衝，2024年也維持不錯的高成長幅度，預計2025年還會成長，但成長會比較健康，回到穩健成長的軌道。

由於機位、飯店都沒有大幅度的增加，各種成本都在攀升的情況下，預料平均團費會持穩，跌價空間不大。旅行社業者要在2025年市場搶下商機，品牌服務創新、數位化，產業會持穩發展，就非常重要。

雄獅2025年的營收、獲利目標也是朝著成長的方向挺進。可以繼續維持成長步調。雄獅多角化經營，持續布局入境旅遊，包括承接近40艘遊輪入港的入境遊，今年也瞄準穆斯林市場，以及巨人隊來台打棒球的運動觀光等。

他表示，雄獅將因應「低碳永續慢生活」、「超高齡社會」的趨勢調整旅遊產品，明年1月會推出AI智慧客服，可以解決更龐大的資訊流，但人力不會減少，只是可緩慢增加，門市也不會大量拓展。