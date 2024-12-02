快訊

賴清德總統抵夏威夷…AIT登機歡迎是歷年最高禮遇？ 藍營批胡扯

拜登特赦兒惹眾怒！川普指司法不公且濫權 外媒也狠批「不要臉」

菸味忍4年逐一查訪鄰居提告 逆轉勝關鍵竟是被告母證詞

展現減碳決心 台塑獲內湖科技園區減碳模範企業表彰

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
台塑企業獲7~9月內湖科技園區「減碳模範企業」殊榮。圖／台塑提供
台塑企業獲7~9月內湖科技園區「減碳模範企業」殊榮。圖／台塑提供

為促使大眾落實「淨零綠生活」，基北北桃四市政府攜手民間企業舉辦「我的減碳存摺」全民運動，鼓勵民眾外出多搭乘公共運具，包括公車、捷運、YouBike、台鐵、國道客運等，取代自行開車，以減少碳排，實踐低碳生活模式。

台塑表示，深感此活動意義之重大，贊助及鼓勵員工踴躍響應「我的減碳存摺」全民運動，並參加內湖科技園區「減碳模範企業」季賽，針對內湖科技園區企業員工減碳量累計最高之前五名「減碳模範企業」，台北市政府將給予公開表彰，而台塑企業南亞、塑化公司於參與競賽之100餘家企業中脫穎而出，在7~9月綠運輸減碳企業排行榜中，分別獲第二、四名。

台塑表示，以2050年達到碳中和作為目標，努力推行ESG之各項節能減排措施，除廠區製程改善方面外，更積極營造全企業減碳文化，鼓勵員工落實綠運輸生活，推動作為包含：提供員工上下班接駁車接送服務、補助員工新購電動機車取代燃油機車、優先使用油電或純電車型公務車，及推行辦公室綠色採購、無紙化、裝置隔熱窗、裝設智能電梯等措施，亦響應此次「我的減碳存摺」全民運動，鼓勵員工踴躍參與，盼有效推廣減碳精神、以達減碳目的。

台塑表示，取得的成績離不開同仁的努力，也離不開社會各界的支持，將持續朝著更高效、更環保的生產方式邁進，不斷提升環保表現，為保護地球盡一分心力。也將繼續發揮以大帶小，讓台灣早日達到碳中和，甚至淨零的目標。

延伸閱讀

響應減塑 中國信託千支「寶特瓶循環傘」免費使用

屏科大水稻環境友善 每公頃年減碳逾10噸節水增產量

研究：多數碳權計畫實際成效低 無助氣候目標

產業戰略論壇／研華新興事業發展處總監李航 節能減碳 要跨域合作

相關新聞

1個月僅24間！北市赫見窒息量、看房價傻眼 專家4字解讀

台北市政府公布最新一期不動產市場動態月報，受銀行限貸影響，今年8月全市實價登錄僅636件，較7月大減24%，全市僅中山區...

雄獅旅遊董事總經理黃信川：明年團費、出國需求依舊平穩成長

雄獅旅遊2日舉行東區忠孝門市開幕記者會，宣布回歸台北東區商圈，雄獅董事總經理黃信川表示，歷經高成長後，明年觀光產業會趨平...

展現減碳決心 台塑獲內湖科技園區減碳模範企業表彰

為促使大眾落實「淨零綠生活」，基北北桃四市政府攜手民間企業舉辦「我的減碳存摺」全民運動，鼓勵民眾外出多搭乘公共運具，包括...

年底車市旺 11月掛牌數達39181台，月增17.9%

進入年底買車旺季，11月車市總領牌數39181台，月增17.9%，年減10.1%；累計今年1~11月總市場登錄台數416...

斥資千萬回歸台北東區！雄獅 Lion Square 再進化

雄獅旅遊正式回歸台北東區商圈，開出第一家新店網複合式「Lion Square」忠孝門市結合旅遊產品、餐飲服務、數位智能三...

今年前三季我國旅宿業住房率衰退 年減3.03％

交通部觀光署2日公布2024年前三季旅館業平均房價統計，截至9月旅館業（觀光旅館及旅館）平均房價為2,943元，年減1....

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。