年底車市旺 11月掛牌數達39181台，月增17.9%
進入年底買車旺季，11月車市總領牌數39181台，月增17.9%，年減10.1%；累計今年1~11月總市場登錄台數416528台，年減4%，但仍是2006年來同期次高。
和泰車表示，旗下TOYOTA與LEXUS品牌於11月合計登錄14144台，年減4%，市占率36.1%，創近13年來同期新高，累計今年1~11月總市場登錄台數140889台，年減2.5%。
和泰車表示，TOYOTA 11月登錄11903台，年減11.1%，單一品牌市占率30.4%，其中休旅霸主COROLLA CROSS 10月小改款上市後持續熱銷表現，以4177台位居全市場第一，而11月高級車登錄9472台，年增4.8%，總市場占比24.2%，Lexus 11月登錄2241台。
和泰車表示，展望12月，在各主要品牌持續擴大促銷優惠及重點新車的訂單解消下，預估12月掛牌數為4.2萬台，全年總市場近46萬台，而TOYOTA與LEXUS約13900台，市占率達33%。
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