天際線又衝破！台中毛胚房賣到一坪127萬
台中豪宅一哥聯聚建設再次推高七期房價天際線，繼「聯聚瑞和大廈」以單價105萬改寫七期紀錄後，根據最新OPEN DATA實價資料，10月推出的「聯聚理安大廈」，最高單價毛胚房來到127.2萬，再創中部豪宅新高。
資料顯示，「聯聚理安大廈」已出現多筆預售實登揭露，戶戶單價破百、總價破億，其中35樓總面積138.38坪，以總價1.5239億元成交，扣除車位後，每坪成交單價127.2萬元，再次改寫七期預售豪宅單價新紀錄。
聯聚理安大廈位於台中國家歌劇院第一排，規畫110、220坪，為目前市場少有大坪數預售案，整棟74戶，單純稀有，個案由聯聚建設與全球寶格麗飯店御用建築師——義大利的ACPV ARCHITECTS合作，打造美學知性地標建築。
在地房仲指出，個案基地條件佳，視野橫跨歌劇院並延伸至夏綠地園道，近900米綠意視野，更可遠眺山景，加上聯聚品牌，成功吸引重視美學與品質的高資產族購入。
聯聚表示，聯聚理安大廈以「和光同塵」貫穿整案的精神理念，其典故出自於老子《道德經》 「和其光，同其塵」，意喻與周遭環境和諧共處，謙讓隨和卻不失原則的處事態度，在生活中追求平衡狀態，既尊重自然，也與鄰里共善，是對居所環境的最佳註解。這樣的理念，也體現在其建築規劃與設計上。
聯聚表示，「聯聚理安大廈」為聯聚建設三十週年系列作品，後續還有「聯聚玉衡大廈」預計於年底推出，個案座落於秋紅谷公園第一排，規畫51層樓，均質62坪、戶戶面寬14.5米住宅，讓更多聯聚追隨者有入主七期好宅的機會。
業者表示，以「聯聚理安」大坪數毛胚屋已經邁入百萬單價來看，中坪數、超高層規劃的「聯聚玉衡」，預料每坪單價也會百萬元起跳。
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