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斥資千萬回歸台北東區！雄獅 Lion Square 再進化

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
雄獅Lion Square再進化，旅遊產品、餐飲服務、數位智能，不僅設置業界首創「智能櫃」，提供全年無休24小時寄取件。黃淑惠攝
雄獅Lion Square再進化，旅遊產品、餐飲服務、數位智能，不僅設置業界首創「智能櫃」，提供全年無休24小時寄取件。黃淑惠攝

雄獅旅遊正式回歸台北東區商圈，開出第一家新店網複合式「Lion Square」忠孝門市結合旅遊產品、餐飲服務、數位智能三大元素，設置業界首創「智能櫃」，將成為雄獅最具指標性據點銷售店王。

雄獅董事總經理黃信川表示，因應國人日益增加的旅遊需求，及落實生活產業化策略，這一家新據點有三大特色，旅遊產品、餐飲服務、數位智能，不僅設置業界首創「智能櫃」，提供全年無休24小時寄取件，及無紙化等服務，更結合集團旗下餐飲品牌 gonna共樂遊，販售嚴選咖啡莊園精咖啡飲品與咖啡豆，提升旅遊生活服務的體驗感。

為朝向生活產業積極發展，持續串聯交通樞紐和場域經營，重返台北東區、忠孝復興捷運站對面的獨特三角窗門市，除了看準台北東區原有的高消費力和穩定客源，近年大巨蛋啟用帶動東區商圈轉型與更新，新品牌匯集也有助於提升商圈吸引力，可望觸及更多消費者。

斥資千萬所打造的「Lion Square」忠孝門市希望打破傳統旅遊服務的界線，整合線上線下服務的互動性，展現社交新零售的概念，期以創造一個新物種空間，實踐「生活產業化」及詮釋新生活方式。

黃信川進一步指出，包含「Lion Square」忠孝門市在內，目前雄獅全台門市共有26間，且由此門市率先啟動數位智能化服務，例如門市取號機，分析尖離峰時段；業界首創的智能取件櫃24小時領件、送件，減少旅客臨櫃等待時間，提高效率及服務品質；推行無紙化作業，文件採電子簽名等響應環境永續。

「Lion Square」忠孝門市結合集團旗下餐飲品牌gonna共樂遊，提供來自台灣及世界各地的精品咖啡與莊園咖啡，開幕首週由鳴日號御用「雅慕伊莊園」進駐，後續還有「琥珀設莊園」、「璟隆咖啡莊園」等知名莊園進駐，現場示範手沖咖啡。

此外，為帶給消費者多元感官體驗，運用入口處的大型LED光柱及大面積弧形玻璃，創造出通透感、科技感、高質感，讓門市整體質感再提升。歡慶「Lion Square」忠孝門市開幕，推出多樣優惠活動，國外團體旅遊最高折3,000元、國內團體旅遊最高折1,000元、票券滿1,000元折100元，還有限定行程「加碼贈」，及指定條件「手沖咖啡買一送一」。

雄獅總經理黃信川（右1）表示，Lion Square再進化業界首創24小時智能櫃，推動數位無紙化。黃淑惠攝
雄獅總經理黃信川（右1）表示，Lion Square再進化業界首創24小時智能櫃，推動數位無紙化。黃淑惠攝
斥資千萬回歸台北東區！雄獅Lion Square再進化業界首創24小時智能櫃，推動數位無紙化。黃淑惠攝
斥資千萬回歸台北東區！雄獅Lion Square再進化業界首創24小時智能櫃，推動數位無紙化。黃淑惠攝

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