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晨暉紅麴原料 Ankascin 568 複方 馬來西亞連鎖藥局上架

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

晨暉生技（1271）2日宣布，攜手大樹醫藥（6469）在馬來西亞合資成立的GTSW Bio，其專利紅麴原料Ankascin 568的，複方產品Vascuxin正式進駐馬來西亞連鎖藥局集團Big Caring Group Sdn Bhd，將獨家銷售於近600家連鎖藥局。

這標誌著「Vascuxin」在馬來西亞線上及實體銷售渠道的全面布局完成。

Big Caring Group旗下品牌涵蓋Big Pharmacy、Caring Pharmacy、Georgetown、Ting及Wellings Pharmacy等，為馬來西亞專業藥師連鎖藥局領導者。此次合作由台灣與馬來西亞連鎖藥局的雙龍頭攜手，為專利紅麴複方產品Vascuxin在當地市場的發展奠定強勁基礎。

GTSW Bio依據馬來西亞衛生部資料進行分析，發現每兩人中便有一人面臨「三高」健康問題，對於安全且有效的保健產品需求殷切。Vascuxin採用晨暉生技專利原料Ankascin 568，經固態發酵技術製成，並取得美國FDA New Dietary Ingredient（NDI）上市核可，成為市場上唯一不含Monacolin K，同時經多項臨床試驗驗證功效的紅麴產品，展現晨暉生技在健康保健領域的創新實力。

GTSW Bio自2023年下半年成立以來，已獲得多張馬來西亞保健品MAL字號及清真認證，為當地業務發展奠定穩固基石。2024年，Vascuxin紅麴複方產品正式在馬來西亞線上及線下通路全面上市，未來將以馬來西亞為起點，積極進行越南市場規劃與拓展，持續推動業務的區域擴展。

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