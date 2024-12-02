1個月僅24間！北市赫見窒息量、看房價傻眼 專家4字解讀

台北市政府公布最新一期不動產市場動態月報，受銀行限貸影響，今年8月全市實價登錄僅636件，較7月大減24%，全市僅中山區交易超過百件，其他多在40~65件，最慘的南港，一個月僅交易24件，幾乎已是窒息量。

交易量如此低迷，成交價格卻持續走揚，全市均價每坪65.6萬元，已連續17個月上漲，再創統計以來新高。其中大樓平均單價站上8字頭，來到81.2萬元，公寓51.7萬，小宅80.4萬元，都寫下歷史新高。

住商不動產企研室總監徐佳馨表示，8月雖因銀行貸款保守，買氣急縮，但建商與賣方「嚇多不怕」，沒有恐懼，只有觀望，沒人願意開出讓市場震撼的「逃命第一槍」，因此價格仍持續呈現走揚。

另外，當不動產市場進入轉折之際，初期必然進入量縮，成交量少容易出現交易價格上較大的偏離，形成價格較大的波動，甚至於不跌反漲。尤其是低總價為王的時代，更容易出現這種量縮價漲情況。

徐佳馨認為，這波買賣雙方拉鋸時間可能會比想像更長，恐怕得要等一到兩季之後，有較多累積成交案例，才能從趨勢中判讀是否進入下行。

至於區域表現上，中山區交通便利、生活機能強，又有從豪宅到小套房都有的多元產品供給，在過去幾年都是台北市買賣移轉第一名，南港這幾年供需失衡，市場案量少，加上價格漲得太快，交易狀況敬陪末座也在意料之中。

根據台北市地政局統計，北市今年8月各行政區實價登錄，僅中正區較前月增加9%，但也僅46件，其餘11區皆減少，減幅最大為大安區，較7月減少40%。

各行政區交易總額依序由中山區25.8億元、內湖區22.4億元及大安區20億元；總額最少為南港區，僅6.65億元，總額最高的中山區與最低的南港區，差約3.89倍。

12行政區交易總額均減少，交易總額減幅最大為信義區，較7月減少38%。