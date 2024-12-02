今年前三季我國旅宿業住房率衰退 年減3.03％

交通部觀光署2日公布2024年前三季旅館業平均房價統計，截至9月旅館業（觀光旅館及旅館）平均房價為2,943元，年減1.01%，顯示我國旅宿業漲幅趨緩，此外，住房率部分則呈現衰退態勢，年減3.03%，主要受到國境開放、匯差等因素。

我國今年來台觀光人次目標定為千萬，不過今年受到403地震影響，再加上颱風不斷，導致今年來台觀光旅客人次也銳減，在今年第2季、第3季的表現遠不如預期。

根據觀光署公布最新數據顯示，在客房住用率部分，2024年截至9月旅館業為48.33%，較去年同期49.84%，減少1.51個百分點（下降3.03%），整體客房住用率較去年同期小幅下降，推測主要受國境開放、匯差等因素影響國人旅遊目的地選擇所致。

其中如果觀察花東地區旅館業客房住用率顯示，主要受到地震、颱風、旅客信心不足的影響，花蓮縣今年第2季客房住用率僅一成左右，第3季逐步恢復為二至三成、台東縣今年4-9月客房住用率為二成三至三成六，雖有受到天災影響但也能從數據上明顯看出，花東地區住客人次持續回流中。

至於在房價上，截至9月旅館業（觀光旅館及旅館）平均房價為2,943元，較去年同期2,973元，減少30元（下降1.01%），顯示旅宿業平均房價漲幅趨勢略為趨緩。

另外，若以各縣市統計觀察，新竹縣、台南市、新北市、高雄市、澎湖縣及雲林縣旅館業（觀光旅館及旅館）2024年第3季客房住用率分別為58.68%、51.5%、50.35%、49.3%、37.58%及28.49%，均較去年同期成長，顯示藉由在地文化及美食、藝術音樂、演唱會、運動賽事、花火節等活動辦理，促進旅客留宿，進而提升地方食、宿、遊、購、行的共榮發展。

觀光署為降低403花蓮地震對旅宿業的影響，辦理「振興花蓮震後獎勵旅遊個別旅客住宿優惠活動」，國人在活動期間入住有參加本活動的花蓮合法旅宿，即可享有相關住宿優惠，除直接向旅宿業者訂房外，也可透過觀光署核定之旅行社所營國內訂房平台訂房，歡迎國人踴躍安排至花蓮住宿使用優惠折抵，至經費用罄為止，並配合公告截止申請日期。