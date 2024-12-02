快訊

榮家故事 / 小秘書憶蔣經國「誠懇」身教 爆料他偷藏糖果

高醫大講師帶團出國竟揪女學生同房還說「我怕我忍不住」 認定性騷遭停聘

豆漿營養零膽固醇…但不是天天都可以喝！ 有這些狀況先暫緩喝

晨暉生技「Vascuxin」攻入馬國連鎖藥局Big Caring

經濟日報／ 記者徐睦鈞／台北即時報導

晨暉生技（1271）攜手大樹醫藥（6469）在馬來西亞合資成立的GTSW Bio，近日宣布專利紅麴原料Ankascin 568的複方產品「Vascuxin」正式進駐馬來西亞最具規模的連鎖藥局集團Big Caring Group Sdn Bhd，並將獨家銷售於旗下近600家連鎖藥局。這標誌著「Vascuxin」在馬來西亞線上及實體銷售渠道的全面布局完成。

Big Caring Group旗下品牌涵蓋Big Pharmacy、Caring Pharmacy、Georgetown、Ting及Wellings Pharmacy等，為馬來西亞專業藥師連鎖藥局的領導者。此次合作由台灣與馬來西亞連鎖藥局的雙龍頭攜手，為專利紅麴複方產品「Vascuxin」在當地市場的發展奠定強勁基礎。

GTSW Bio依據馬來西亞衛生部資料進行分析，發現每兩人中便有一人面臨「三高」健康問題，對於安全且有效的保健產品需求殷切。「Vascuxin」採用晨暉生技專利原料Ankascin 568，經固態發酵技術製成，並取得美國FDA New DietaryIngredient（NDI）上市核可，成為市場上唯一不含Monacolin K，同時經多項臨床試驗驗證功效的紅麴產品，展現晨暉生技在健康保健領域的創新實力。

GTSW Bio自2023年下半年成立以來，已獲得多張馬來西亞保健品MAL字號及清真認證，為當地業務發展奠定穩固基石。2024年「Vascuxin」紅麴複方產品正式在馬來西亞線上及線下通路全面上市，未來將以馬來西亞為起點，積極進行越南市場規劃與拓展，持續推動業務的區域擴展。

生技 紅麴 馬來西亞

延伸閱讀

江啟臣將訪馬來西亞 參訪台校、台商 聽僑界心聲

10歲男童偷騎電動車「三貼」兜風 遭貨車撞飛、弟頭部重創當場死亡

馬來西亞洪災4死疏散數萬人 當局警告恐釀10年來最嚴重災情

不滿學生因父入加護病房缺課 馬來西亞師竟冷嗆「他死了嗎」

相關新聞

中鋼單月出貨量最差 原來是高雄颱風假放太多後遺症？

國際鋼市低迷，中鋼（2002）鋼鐵事業受困，實況顯示今年10月碳鋼銷售量55.9萬公噸，創連續12個月以來單月最低銷量，...

經濟選書／資料變現 麻省理工教你賺錢術

近年來，工作形式有很大的變化。管理者引入新的工作方式，幫助員工創新，例如，繪製客戶旅程圖（customer journe...

點子農場／台灣文化的溯源與逆流

在台灣藝術界，師大藝術學院在創作和人才的培育都有豐沛的能量和影響力。

數位行銷／適合的AI應用 提升服務體驗

在這個AI技術日新月異、迅猛發展的時代，諸多企業正面臨一個核心問題：如何用AI技術解決真實需求，而不是讓顧客感受到冷冰冰...

智慧經營／時碩工業創辦人黃亞興 3D經營模式 找到利基

受到機器人熱潮，從事專業金屬精密組件加工的時碩工業再度浮上話題檯面，時碩工業創辦人、總裁黃亞興面對多變市場，堅持3D經營（定義Define、設計Design 、期望Desire）模式，目標是要成為全球利基市場與新客戶的專業策略夥伴，同時把中小企業組合起來，從「利他」出發，整合利多資源，打造平台。

三陽調整產線 國產化逐步到位

國產車自製率政策要求下，三陽緊急投資數億元調整現代汽車的產線，三陽透露，被點名停產的車款CUSTIN相關零組件國產化已逐...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。