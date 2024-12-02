中鋼單月出貨量最差 原來是高雄颱風假放太多後遺症？
國際鋼市低迷，中鋼（2002）鋼鐵事業受困，實況顯示今年10月碳鋼銷售量55.9萬公噸，創連續12個月以來單月最低銷量，也是今年最差成績，除了買氣不振外，颱風假放太多、上班日變少也是重要原因。
中鋼高階主管表示，鋼市不景氣，加上颱風來襲，10月初山陀兒颱風，高雄颱風假連放4天，後來康芮颱風又放1天，總共5天颱風假都不能出貨，鋼品銷量當然受影響。
中鋼鋼材品質好又擁地緣優勢，鋼鐵銷售量卻不斷創低，中鋼應加把勁設法突圍，而不是坐困愁城任局勢惡化，導致影響百萬股東權益。中鋼今年前十月累計鋼品銷售量638萬公噸，與去年同期相比再持續衰退。
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