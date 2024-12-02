中鋼單月出貨量最差 原來是高雄颱風假放太多後遺症？

受到機器人熱潮，從事專業金屬精密組件加工的時碩工業再度浮上話題檯面，時碩工業創辦人、總裁黃亞興面對多變市場，堅持3D經營（定義Define、設計Design 、期望Desire）模式，目標是要成為全球利基市場與新客戶的專業策略夥伴，同時把中小企業組合起來，從「利他」出發，整合利多資源，打造平台。

2024-12-02 03:00