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不滿自製率新制 三陽退出車輛公會

聯合報／ 記者邱馨儀／台北報導
三陽工業董事長吳清源(左)和兒子吳奕成。三陽工業／提供
三陽工業董事長吳清源(左)和兒子吳奕成。三陽工業／提供

三陽工業董事長吳清源昨天表示，在國產車自製率的規範出爐前，三陽並未接收到任何訊息，卻在幾天之內執行，造成三陽的損失。三陽對車輛公會以及政府作法不認同，自本月起不再繳交公會會費，將退出公會。

吳清源指出，在自製率規範出來之前，三陽對此完全沒有接收到相關訊息，經濟部產發署七月底一宣示相關規範，八月馬上實施，三陽有六、七百台車在海上，無法因應，因此蒙受損失，非常不合理。

吳清源說，即使美國對大陸進口的相關管制，也有一定時間的宣示期，讓業者可以對應，而台灣在自製率這一塊，竟然沒有讓業者有對應的時間，不只三陽，產業界都因為這個突然的政策而無法因應，蒙受損失，非常不合理，公會也未盡應盡的責任，三陽將退出公會表達不滿。

吳清源指出，三陽與旗下南陽實業是現代汽車台灣總代理，現代汽車是全球前三大國際車廠，對於汽車相關零配件的生產有自己的策略，也非三陽可以影響。

他表示，在自製率相關規範出來之前，三陽從來不認為現代汽車會受到影響。結果現代汽車CUSTIN車款的汽車零組件因為在大陸生產，台灣產線無法生產，有六、七百台車零組件被滯留在海關，造成三陽的損失很不合理。

現代汽車的國產車款在三陽產線組裝生產；南陽現代在積極調整產品結構、展間升級下，去年在台銷售二點二萬台創新高，原本設定今年要再創高，在國產車自製率的變數影響下，暢銷車款CUSTIN在八月之後的生產與銷售大受影響，也對現代汽車今年的銷售形成一大變數。

而為符合國產車自製率的要求，三陽緊急投資兩億元調整現代汽車的產線，同時大動作進行CUSTIN車款相關零組件國產化，在相關的產品開發與模具費用投入超過一億元，短時間已投入近四億元。三陽並已排定本月中主管機關進行審查，原本受到影響的CUSTIN可望恢復生產。

然而，吳清源認為在相關規範出來之前，車輛公會並未知會會員，三陽無法及時對應，公會原本應該扮演協助會員的角色，但這次自製率的規範公會不僅未事先告知，甚至還是公會會員向政府單位舉發CUSTIN也應該被限制生產，既然公會無法協助會員，三陽即可直接退出公會、無須再繳交會費。

至於三陽與旗下南陽實業的產品包括SYM機車與現代汽車，吳清源表示，都將退出公會。

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