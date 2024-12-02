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明年經濟 一字預測／卓榮泰選「智」 彭啓明挑「碳」
經濟日報主辦「2025經濟關鍵字大預測活動」，行政院長卓榮泰選的是「智」，環境部長彭啓明選的是「碳」。
卓榮泰指出，行動創新AI內閣上路後，著眼於台灣邁向新時代需要新政策、新建設，以照顧與發展雙軸並進策略，在國內經濟持續活絡的基礎上，全力為經濟注動能，為產業推創新，並擴大社會投資。
在全球AI人工智慧迅速發展的關鍵時刻，政府積極布局AI科技產業，透過培訓新人才、研發新科技，擴大導入AI智能應用於各領域，幫助台灣站穩AI浪潮及先進半導體的領先地位，邁向賴清德總統揭示「創新繁榮」國政願景，打造智慧創新科技的國家。
彭啓明認為，全球正面臨「碳」的挑戰，透過大家齊力的改變，將會是一個嶄新的機會。
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