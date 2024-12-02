三陽調整產線 國產化逐步到位

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北報導

國產車自製率政策要求下，三陽（2206）緊急投資數億元調整現代汽車的產線，三陽透露，被點名停產的車款CUSTIN相關零組件國產化已逐步到位，期許在最短的時間內重回市場。

三陽因旗下汽車被指違反國產車自製率規範，已在相關的產品開發與模具費用投入超過1億元，近期總計投入近4億元，未來可望達成政策要求。據悉，三陽已排定12月中旬邀請主管單位進行審查，期許儘速恢復生產作業。

三陽與旗下南陽實業為現代汽車台灣總代理，現代汽車的國產車款並在三陽產線組裝生產。南陽現代在積極調整產品結構、展間升級下，去年在台銷售2.2萬輛、創下歷史新高紀錄，原本預期今年會再衝高，但在國產車自製率的變數影響下，暢銷車款CUSTIN在8月之後的生產與銷售大受影響，也為現代汽車今年的銷售投下變數。

不過，現代汽車在這一波國產車自製率的要求衝擊中，並非受影響最大的品牌，CUSTIN原本一個月的銷售輛數大約在600輛左右，在政策出爐後，以最優先順位因應此事，因此可以在最快的時間內對應。

三陽 國產車 現代汽車

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