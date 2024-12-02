三陽工業要退出車輛公會 國產車自製率政策引爆爭議點

三陽工業（2206）董事長吳清源昨（1）日表示，經濟部8月鐵腕主導國產車自製率規範，事先未預告也無配套，造成企業損失。三陽對政府做法、車輛公會無作為難以認同，三陽雖已逐步滿足政策要求，但自本月起將不再繳交公會會費，退出公會。

經濟部7月底宣布，只要車款原型來自中國大陸，不論是自有品牌、陸資或合資的品牌車廠，在台灣生產銷售都要達成第一年15%、第二年25%、第三年35%的國產零件比率門檻，且溯及既往，此命令在8月1日起就生效，換言之，從發布到生效僅不到兩天的時間。

由於事出突然，讓產業界飽受衝擊，再者，因此政策不乏政治色彩，讓車廠有苦難言。對此，吳清源表示，三陽與旗下還有南陽實業主導的SYM機車與現代汽車，都將退出公會。這是國產車自製率政策生效以來，車廠退出車輛公會的第一例。

吳清源指出，在自製律規範出來之前，三陽對此完全沒有接收到相關訊息，7月底產發署一宣示相關規範，8月馬上實施，三陽有六、七百台車在海上，包括整個業者都受苦而無法因應，台灣汽車大廠為此蒙受損失，非常不合理。

「就算是美國對大陸進口的相關管制，也有一定時間的宣示期，讓業者可以對應」，吳清源指出，台灣在自製率這一塊，竟然沒有讓業者有對應的時間，造成損失，公會也沒有盡到應盡的責任，三陽將退出公會表達不滿。

吳清源指出，三陽是韓國現代汽車在台灣的總代理，而現代汽車是全球前三大的國際車廠，對於汽車相關零配件的生產有自己的策略，也並非三陽可以左右。在自製率相關規範出來之前，三陽從來不認為現代汽車會受到影響。

不過，現代汽車CUSTIN車款的汽車件因為在大陸生產，台灣產線無法生產，有六、七百台車零部件被滯留在海關。

此外，吳清源認為，車輛公會也應負起相應責任，因為在國產車自製率規範出爐前，車輛公會未知會會員，三陽無法及時因應，公會本應該扮演協助會員的角色，但更荒唐的是，公會會員甚至向政府單位舉發三陽旗下CUSTIN也應該被限制生產。進一步說，既然公會無法協助會員，三陽即可直接退出公會，以示對此案的抗議。