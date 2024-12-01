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3颱風連襲新屋銷售！愛山林董座談房市降價 供過於求區「會涼很久」

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
愛山林建設董事長祝文宇表示，2025年房市就是「個案表現」。陳美玲/攝影
愛山林建設董事長祝文宇表示，2025年房市就是「個案表現」。陳美玲/攝影

愛山林建設（2540）董事長祝文宇表示，在央行管控銀行不動產放款資金、祭出第七波信用管制後，預售市場平均來客量降至一成左右，不過他認為，10、11月各大案場平均來人大減主因颱風較多的關係、而非政府政策。

祝文宇強調，截至目前為止，第4季至今就連續來了三個颱風，吹壞很多接待中心，影響新屋銷售，並不是央行打炒房政策或房貸荒造成買氣萎縮。

展望2025年房市是否會看到降價建案，他強調，需視區域供需而定，不過他可以確定的是，建商成本居高不下，尤其「供不應求的雙北市是不可能出現降價案」，至於沒有剛性需求支撐、供過於求的地區則會「會涼很久」。

整體來說，祝文宇認為，明年房市將呈量縮價緩升，就是「個案表現」，不會像今年這麼旺。

祝文宇強調，以今年來說，集團原定推出代銷案約2,000多億元，不過因個案進度或是策略調整、最終代銷推案僅約1,200億元左右，銷售約1,000億元，僅剩約200億元可售。

祝文宇指出，明年愛山林同樣代銷案規劃推出約2,000多億元，與今年相當，加上自建案約1,000多億元，總計明年推案量逾3,000億元。

央行 建商 房市

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