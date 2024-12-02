智慧經營／時碩工業創辦人黃亞興 3D經營模式 找到利基

受到機器人熱潮，從事專業金屬精密組件加工的時碩工業再度浮上話題檯面，時碩工業（4566）創辦人、總裁黃亞興面對多變市場，堅持3D經營（定義Define、設計Design 、期望Desire）模式，目標是要成為全球利基市場與新客戶的專業策略夥伴，同時把中小企業組合起來，從「利他」出發，整合利多資源，打造平台。

從利他出發整合資源

回顧黃亞興經歷，他於民國61年在北商讀了兩年書，學的雖然是商業，但最後選擇從事金屬製品加工。他畢業後，1980與1990年期間在外商工作，那段時間經過洗禮而開竅，並於1990年合夥創業做智申科技，可惜因股東想法不一而各奔東西。2000年後再從電子科技轉戰傳產，當時已48歲的他選擇重新創業，踏入製造業。

2000年剛好是個人電腦市場旺盛時期，但已看到步入紅海的跡象，黃亞興表示，他選擇傳產原因在於，傳產封閉保守但有很高附加價值，他認為創新整合就能開創新局，自認是一個異類的傳產業經營者。

也因為有商業、電子科技業經歷，黃亞興與一般傳產老闆思維不同，傳統的老闆是親自帶苦力做，打造組織跟專業人士搭配，但黃亞興帶領公司強調，搭配、組合，讓人才各得其所。

黃亞興表示，過去傳產大家都在做「me too」，把門關起來做更便宜、更有機會。但如果以其3D策略來分析，他定義公司要關注利基市場，並針對特定市場、客戶來設計服務，期許打造一個能在國際市場插旗台灣傳產業。

對於當前產業處境，黃亞興指出，因為日幣貶值影響，工具機業受到很大打擊，加上汽車產業轉型、大陸經濟狀況不佳等，許多廠商營收不佳。此外，第一代創辦人交棒，第二棒很難接。這些都是台商面臨到的問題。

黃亞興進一步說，拜AI科技與地緣政治所賜，半導體與AI相關產業成為當紅炸子雞，但金屬製品傳產漸漸式微，接下來企業需要具備國際汽車、工業與航太認證的能力，並與台灣AI相關產業做好連結，扮演稱職策略夥伴，承接高規格、高品質金屬製品需求。

打造傳產成長大平台

黃亞興表示，輝達熱潮凸顯傳產式微到不可忽視的地步，傳產若凋零就無法成就藍海大商機。他認為這正是時碩的優勢所在。他希望時碩能成為傳產群聚成長大平台。「如果提問自己一生能留下什麼，創造資源大平台就是時碩的回應」他說。

談及時碩規劃，黃亞興稱，一方面打造高附加價值產品、多元產品線，目前時碩在新能源車、液冷領域都有布局，且在商飛C919也有提供零件；另一方面，為了分散地緣政治風險，也實踐「China+1」策略，規劃在泰國設廠。

面對外界關注AI水冷接口進度，黃亞興稱，相關領域需要的金屬零件很多，時碩在水冷不做設計，而是與大廠結合做配套，在金屬製品上滿足需求。並定義自身為老二，希望自己是「傳產業的台積電」。