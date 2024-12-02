點子農場／台灣文化的溯源與逆流

在台灣藝術界，師大藝術學院在創作和人才的培育都有豐沛的能量和影響力。

李振明在11年前卸任師大藝術學院長之後，又回到教學和創作的生活，累積不少水墨畫作品和學生。最近，他辦了畫展，回顧人生也在作品裡訴說了台灣水墨畫過去半世紀來的種種故事。畫展的開幕酒會有如一場藝壇高峰會，國畫大師劉國松和知名收藏家曹興誠都是座上賓。

1949年之後，先總統蔣介石積極推動各種中國化，把中國畫定名為「國畫」，而日治時期台灣畫家所畫的，大都是源於日本的膠彩畫。從那個時候開始，台灣水墨畫和日治之前源自中國的水墨畫源流對接，一直發展到今天。

李振明說，他在畫展裡除了展出水墨作品，也希望能引發更多人來思考什麼是「台灣水墨」和其價值和權力。他認為，如果用心規畫與行動，台灣水墨畫甚至可以成為影響中國和全世界的力量。儘管源於中國卻可以超越中國，就像中華文化是台灣文化的重要內涵，但是今天的台灣文化已經比中華文化更多元更有活力。

1984年，李振明得到雄獅美術新人獎的首獎，這是當時年輕藝術家的最高榮譽之一。除了得到藝壇的關注，引發更多關注的是他得獎的作品，這幅名為「關渡迴徜」的250公分長作品，以中國水墨的基礎語言加入西方的思索與影像敘事風格。

評審質疑他畫的算是「國畫」？這也成了李振明創新中國水墨發展台灣水墨的機會。今天，台灣水墨遍地開花，已經走出和中國水墨完全不同的路。

在展場裡，邊聽著李振明分享他的創作與人生，也邊向他請教，有如經歷一場藝術論述課程。我請教他，為何東西方的繪畫創作會走向完全不同的兩條路？東方為何沒有像西方發展出油畫？甚至到了今天全球的藝術市場，東方的水墨畫不管價值和影響力仍然遠不如西方油畫。

李振明認為，中國水墨歷史超過千年，有相當深厚的思想和技術基底。當年郎世寧帶著西方油畫的技法來到中國，被評為「雖工猶匠」，這故事背後除了展現不同的美學思維，也基於深厚的文化自信。

水墨畫世界裡的名言是：「紙壽千年」，一張作品透過良好的照料和修復，往往可以穿越千年時空。這也是為什麼我們今天仍然能看到「谿山行旅圖」和「富春山居圖」這些傳世名作的原因。

除了創作，李振明也持續關心藝術教育，最近師大正在招收第一屆的「藝術產業高階經理碩專班」，這等於是藝術產業的EMBA學位。我從讀過EMBA和教EMBA的過來人經驗來分析認為，台灣目前EMBA的教育市場已經供給過剩，愈來愈多學校都招不到學生。想要辦出為台灣藝術產業培養菁英的學程，一定要出奇致勝。

我建議他可以從以下三個方向來思考，只要能做到以下三件事，連中國的藝術市場菁英都可能會飛來師大就讀：

一、名校：和專業領域裡的名校合作，導入經驗和資源。

二、明星：邀請國際第一流的師資來任教和業界頂尖學生來入學。

三、明天：前瞻思考，培養未來菁英，特別是針對後AI時代藝術產業的變革做準備。

李振明好奇我為何會有這些想法？

我說，2009年中國人民大學和加拿大管理大師明茲伯格合作「實踐管理領袖學程（CMPM）」，用的就是這樣的「三名」思維。那時我正好擔任這個項目的顧問，還飛到蒙特婁拜訪明大師討論招生策略。