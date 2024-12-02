經濟選書／資料變現 麻省理工教你賺錢術

近年來，工作形式有很大的變化。管理者引入新的工作方式，幫助員工創新，例如，繪製客戶旅程圖（customer journey）能幫助人們理解客戶觀點並改善客戶體驗；設計思考激發人們用創意解決問題，讓產品變得吸引人；「測試並學習」（test and learn）的做法則支持人們敢於承擔執行小規模概念的微量風險，而這些概念有潛力發展成大事業。

這些新的工作形式為員工創造直接為組織成功帶來貢獻的機會。不論所屬團隊或任職年資，如今員工更關注自我工作如何影響整個組織，以及改變其工作方式可能帶來什麼回報。以CarMax為例，其所有員工都能將自己的工作連結CarMax的使命：努力賣出更多汽車，或努力收購更多汽車。

擁有這般明確的目標，讓公司各部門有創造力的人才可發揮想像力，思考如何改變自己的工作內容來達成CarMax的使命，例如，銷售人員可假設，若改善他們辨別商機的方式能賣出更多輛車，進而透過小規模實驗來證明這個想法正確。

像CarMax這種現代組織，能讓員工取用的資料資產對新工作模式至關重要。資料資產提供單一事實來源（single source of truth）；且不斷有大量新資料加入，這些資料通常來自於社群媒體、行動裝置、人工智慧（AI）和物聯網（IoT）。組織成員透過財務和社會責任的角度，利用資料資產來衡量、驗證、報告、說服和提醒。建立資料資產是為了變現。

本書呈現許多組織積極追求資料變現的案例。在過去十年，微軟利用資料將其商業模式從產品導向轉為雲端服務導向，股價因而飆升。西班牙對外銀行（Banco Bilbao Vizcaya Argentaria，BBVA）利用資料成為數位優先的金融服務公司。截至2021年，這家銀行連續五年榮獲富雷斯特（Forrester）頒發的「歐洲行動銀行數位體驗綜合評比」獎項。最後是百事公司（PepsiCo）使用資料找到並滿足細微的市場需求，並與零售商從原先的交易關係轉變為合作夥伴關係。

資料變現就是將資料轉化為金錢。金錢是所有組織的關鍵資源。組織需要來自客戶、捐贈者或公民的金錢，且需要謹慎管理這些金錢。組織使用資料不只為了創造有價值的利益，還需要決心實現財務價值——金錢，以改善其財務表現。

如今，不同種類的組織關注各式各樣的「財務表現」，哪項數字能向世界展示出你的組織可以持續保持高效率和高效能？可能是組織的淨現金流量、淨收入、非限定用途淨收入或其他衡量效率和效能的指標。在本書中，財務表現指的是收入和支出間的差距。

「創造有價值的利益」和「將這些利益轉換為金錢」兩者有著天壤之別。我們將前者稱為價值創造──創造令人嚮往且有可能納入財務表現的利益。這些利益是資料提案常見目標：更精簡的流程、更順暢的供應鏈、員工的滿意度或客戶想要的產品。

（摘自《MIT麻省理工資料變現入門課》，臉譜出版）