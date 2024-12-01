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館長曾做簽賭…職棒開球惹議 贊助商：「團隊已更換」未來會更審慎

中央社／ 台北1日電
網紅「館長」陳之漢自曝做過「球版」，2019年替中職中信兄弟開球往事近日也遭議論。聯合報系資料照片／記者林伯東攝影
網紅「館長」陳之漢自曝做過「球版」，2019年替中職中信兄弟開球往事近日也遭議論。聯合報系資料照片／記者林伯東攝影

網紅「館長陳之漢自曝做過「球版」，2019年替中職中信兄弟開球往事近日也遭議論。當年企業日贊助商泰山主動在臉書澄清，已於2023年下半年更換經營團隊，對該事項背景原因無所知悉，未來將更嚴謹審視所有合作與活動安排，也將以行動持續支援重要賽事。

網紅「館長」陳之漢日前直播時自爆做過「球版」（地下簽賭），因此他2019年曾替中信兄弟開球往事也被翻出討論，引發不小爭議。

兄弟發出聲明中沒提到姓名，僅表示在2019年初透過廣告代理商引介，與贊助商進行年度合作案的合作，其中，年度贊助權益包含企業日開球權利。

雖然中信兄弟聲明內容並未提及館長與合作的贊助商名稱，但泰山11月30日主動在臉書粉絲團發布聲明指出，針對近日媒體報導中提及的2019年中信兄弟企業日贊助品牌開球活動，泰山企業及品牌Cheers提出3點澄清。

第一，泰山已於2023年下半年更換經營團隊，原決策者及員工均已不在本公司服務，對該事項的背景原因無所知悉；身為品牌經營者，對於本事件造成熱愛棒球的朋友們困擾、不悅，願意代替前任的經營團隊表達遺憾。

第二，未來泰山在新經營團隊的帶領下，將更加嚴謹地審視所有合作與活動安排，持續維護品牌的專業與形象。

第三，泰山企業全體員工同樣熱愛運動、熱愛棒球，未來也將以行動力持續支援重要賽事。

中信兄弟 泰山企業 陳之漢 館長

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