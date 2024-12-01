瑞典電動車電池大廠宣告破產 有利台廠電池芯供應鏈

瑞典電動車電池大廠Northvolt宣告破產，國內大型法人機構認為，凸顯出歐洲電池技術落後亞洲的現況，也將有利台泥（1101）旗下的能元科技未來營運表現。法人機構表示，Northvolt成立於2016年，致力於建立歐洲本土的電池供應鏈，曾是最受矚目的歐洲科技新創之一；投資人原期待Northvolt能助歐盟降低對中國大陸的依賴。然Northvolt近年一直未能達成生產目標，深陷財務危機並縮減營運規模。截至聲請破產時，Northvolt手頭僅剩3,000萬美元現金和約當現金，債務卻高達58億美元。

在7個國家聘請約6600名員工的Northvolt，預計將在2025年第1季度完成重組；Northvolt在幾個月內，從歐洲最有希望成為本土電動車電池的領頭羊，變成一家為了維持生存而削減規模、遭遇生產問題、失去主要客戶以及資金短缺而苦苦掙扎的公司。

歐洲一直希望能夠藉由Northvolt，來減少西方車廠對電池供應商寧德時代和比亞迪等中國大陸競爭對手的依賴。持有21%Northvolt股權的最大股東福斯汽車集團（Volkswagen）也將受到部分影響。

分析師表示，儘管Northvolt手握大量訂單，仍無法扭轉虧損狀態，反映出歐洲企業在全球電池產業中的弱勢地位。Northvolt仍然是歐洲電池產業的領頭羊，但其困境讓整個行業的未來更加不確定。Northvolt最初的願景是打造一個完整的電池生產生態系統，從材料生產到電池製造再到回收再利用，涵蓋整個產業鏈。然而，現在Northvolt不得不縮減業務，專注於核心的電池單元生產，並依賴亞洲供應商提供電池材料。

長期而言，電池芯產業將更朝向分散化供應，也將有利於已切入國際供應鏈的台泥旗下能元科技，導入更多車廠客戶的機會。