中華車自主研發 全台首部3.5噸電動商用車ET35將推出

全球邁向淨零排放，電動物流車成為關鍵解方。在經濟部產業發展署支持下，中華汽車與工研院共同合作，首度曝光由中華汽車自主研發、將於2025年量產上市的「全台首部3.5噸電動商用車ET35」，同時發表車聯網及車輛數據雲端服務，供新竹物流整合車輛管理系統，展出軟硬體整合的新世代智慧電動物流車解決方案。

中華車表示，作為國內唯一擁有從設計、開發到產銷完整價值鏈的整車廠，深知自主研發電動車對台灣產業與企業走向淨零轉型的重要性，自2018年即以油車獲利支持智慧新能源車發展，持續投入資金與人力，提升自主研發能量，並從移動載具的核心本業出發，延伸到綠能車型設計開發、低碳運輸推廣，帶動產業和在地供應鏈轉型升級。

中華車指出，ET35電動商用車是推動綠色運具的最新成果，該專案融合國家計畫成果，並設定高國產化率目標，帶領供應鏈共同搶進低碳新商機。包括整車控制、底盤、上下車身、智慧座艙、ADAS、電池、馬達、傳動系統和車聯網APP等多項技術，皆優先與國內廠商合作，供應鏈廠商包括士電、朋程、輝創、江申、中華台亞等業者，國產化比率高達九成以上。

中華車表示，除推出3.5噸電動商用車ET35外，中華汽車與工研院合作，串聯國內大型物流商、智慧充電系統平台商等業者，投入示範運行合作計畫，並深入分析物流業營運商需求，並利用自主技術所掌握的IoT系統及完整車輛數據，協助業者提升物流車隊運營與管理效能、電動車充電管理效率，藉此激發更多物流業者往電動化轉型的動機與誘因，推動綠色物流加速發展。