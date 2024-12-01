郵局窗口制服明年改良 內斜扣變拉鍊擺脫「鈕扣地獄」

郵局窗口人員夏季制服2023年改款及重新採購後，將女性制服鈕扣從常見的外扣，改為向內斜扣，導致穿脫不便，扣完一排得花上3至5分鐘，員工抱怨是「制服之亂、鈕扣地獄」。中華郵政表示，明年雖無改款計畫，但會加發改良式制服，將鈕扣改為拉鍊，另明年起調高制服預算，窗口人員每人每年加碼2000元，以升級材質及縫製品質。

郵局窗口人員新款夏季制服遭員工抱怨是「史上最難穿且難看的制服」，女性制服上衣鈕扣從常見的外扣改為內斜扣，又是採反面整排釦且多一條布擋著扣子，等於要從內面，隔著一層布，從領口扣到腹部，不僅穿脫不便，且光扣鈕扣就需花3至5分鐘。

有員工指出，制服背面設計20幾公分「活折」，沒有延展性，且背面看上去「像是羅宋麵包或抽取式面紙盒」，制服顏色更選用像是醫院的床單綠，不僅難看，也沒考慮到員工需求；另傳當初沒得標的廠商發現新制服的問題後，馬上做拉鍊版制服在i郵購銷售，引發員工搶購，但公司得知後卻將其下架，員工只好轉向廠商直接訂購，以擺脫「鈕扣地獄」之苦。

對此，中華郵政表示，為提升郵政人員整體服務形象，歷年來公司均延請專業機構設計多款制服樣式，並成立制服規格小組，邀集工會及同仁代表共同票選決定款式。

中華郵政說，目前制服款式平均改款周期約6年，期間如有微調需求，仍會滾動調整。窗口人員夏季制服已於2023年度辦理改款及採購事宜，2024年並無改款計畫，但為增進同仁穿著便利及換洗需求，明年將加發2件夏季制服上衣及1件下著，且女性上衣並改良以拉鍊取代鈕扣。

中華郵政指出，加發的女性改良款式上衣，將由部分郵局各推薦2名員工，擔任制服試穿人員並提供回饋意見；另外，為提升窗口人員制服材質及縫製品質，自明年起調高制服預算，由每人每年5000元提高到7000元。