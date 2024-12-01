取代香港地位 航空業：台灣將成為東亞重要轉運樞紐

疫後航空客運市場需求爆發，桃園機場又恢復熱絡繁忙景象。攤開數據來看，來台轉機人次與比例明顯提升，去年占比逾17%，一舉躍升7個百分點；航空業者認為，「台灣將成為東亞重要轉運樞紐，中轉市場前景一片看好」。

根據桃園機場公司統計，2019年疫情前，轉機旅客量為532萬人次，占比約10.7%；2023年轉機旅客已達625萬人次，占比提升至17.7%，一舉增加7個百分點。其中，2024年前7月轉機旅客為394萬人次，也較2019年同期大幅成長32.3%，約占總旅客運量的15%。

反觀香港，疫後受政經因素持續干擾，2023年旅運量幾乎腰斬，也一度被國際航空業聯盟（IATA）高層質疑，「香港恐失去航空樞紐地位」，而台灣正趁勝追擊，逐漸與香港拉近差距。

「香港、東京、首爾、新加坡是過去大家認知、耳熟能詳的東亞地區轉機城市」，航空業高層表示，隨著疫後大環境趨勢轉變，「台灣將成為東亞重要轉運樞紐，中轉市場前景一片看好」。

今年前7月桃園機場轉機客人次，較疫情前大增逾3成，各方拆解這項成果背後有3個關鍵。首先，長榮航空總經理孫嘉明指出，國籍航空疫情後航網恢復快速，是一項主因，「相比歐洲、美洲、亞洲，台灣航空公司應該是最快恢復的」；疫情期間，國籍航空受惠貨運大好，營運獲得強勁支撐，在疫後得以迅速恢復，台灣也因此在供不應求的缺口中，斬獲轉機客商機。

其次，航網是否健全，是能吃下轉機市場的關鍵之一。國籍航空北美航網綿密，以長榮航空為例，陸續直飛休士頓、紐約、洛杉磯、芝加哥、西雅圖、舊金山、溫哥華、多倫多8個航點，每週運營87個航班，明年11月已拍板計劃將開航達拉斯，成為北美第9個航點，一週5班。

加計華航在北美6個直飛航點，每週逾40個航班，以及星宇航空在北美的3個航點、每週約20個航班，還有聯合航空一週7班，達美航空一週14班。

航空業人士分析，「換算下來，目前桃園機場一週就有逾160個航次飛往北美各地區，航班數量多，且占據各重要城市，才能四面八方將轉機旅運的足跡擴散出去」。

此外，中美貿易戰不見趨緩，供應鏈逐漸轉移至非中國區域生產，分散風險的策略持續發酵，新南向趨勢越演越烈，也帶動東南亞與北美之間的物流與客流大幅成長；而擁有尖端半導體產業的台灣，也是許多全球供應鏈的中心，吸引國際大廠進駐，進而促使桃園國際機場成為全球最繁忙的運輸點之一。

桃園機場公司統計，來台轉機的旅客主要來自北美、東南亞，這兩個區域的航線轉機旅客量總計304.8萬人次，占轉機客總量的77.4%。「台灣位於亞太轉運中心重要位置，十分看好東南亞到北美的轉機市場」，華航董事長謝世謙如此說道。

華航補充，受到貿易戰影響，中美之間航班架次受限，和2019年相比，恢復程度只有2成多，而東南亞許多航空公司都沒有直航北美的產品，「台灣有很好的地理位置，角色變得非常重要」，華航未來將持續強化中轉商機與市場，並在2025年持續讓航網擴大，服務歐美經台灣往返亞洲的中轉需求。

星宇航空董事長張國煒也表示，「非常看好中轉市場，國籍航空各家都朝這個方向經營」。他認為，整個亞洲區的人口非常多，尤其現在供應鏈南移，不管在貨運或客運部分，東南亞對美國轉機需求只會更大。

除了大勢所趨，台灣要成為東亞樞紐，仍必須加強硬體弱勢，並發揮軟實力上的優勢。業者舉例，香港國際機場近期第3跑道正式啟用，台灣在基礎設施、空運管理上，還有待整體規劃並完善；而台灣轉機的便利性、時間帶、飛安和服務品質都具備優勢，新政策上路後，美國來台轉機客「免安檢」，旅客估節省1小時等候時間，目前各方也正在努力讓雙向流程簡化。

展望未來，川普上任美國總統後，美中貿易對峙的「新冷戰」架構更加成形，未來東南亞不排除取代中國成為生產重鎮，而台美經貿關係日趨熱絡，加上第三航廈將於2027年啟用，整個桃機旅客容量可達8000萬人次，更加為台灣躍升為東亞轉機樞紐奠基。