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這種複雜公寓也都更整合成功！將改建36層大樓

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
大陳單元6更新後模擬。圖／新北市都市更新處提供
大陳單元6更新後模擬。圖／新北市都市更新處提供

堪稱全台最複雜的永和大陳都更案又有好消息，永和大陳單元6於今年11月29日經新北市都市更新及爭議處理審議會會議審議通過，為永和大陳都更重建拼圖再下一城，全案預計2025年下半年動工，2029年完工。

永和大陳單元6位於永和區環河西路二段、保福路三段、保安路、新生路24巷及新生路53巷所圍街廓內，屬永和都市計畫的住宅區，基地面積約3,402坪，現況多為5樓以下公寓，巷弄狹小，建物老舊且居住密度高，鄰棟間隔不足。

新北市都市更新處表示，大陳單元6的所有權人近200位，其中包含了有地有房、有地無房、無地有房等多種權利樣態，還有市有土地承租戶或違占戶，土地和房屋的權屬關係相當複雜。

該案透過「都更二箭」政策提高基準容積，未來將興建3棟地上35至36層、地下6層的住宅大樓，總戶數共1,282戶，市府預計分回263戶及224個車位。

都更處表示，為了打造優質生活環境，將提供500坪的幼兒園及32戶社會住宅外，也留設大面積綠帶及開放空間，建築物則規劃黃金級綠建築、銀級智慧建築、耐震標章等設計，促進基地及周邊環境品質提升。

永和大陳社區是新北市公辦都更的重要案件，目前市府持續督促實施者加速推動，單元1持續招商中，單元2完工已入住，單元3施工中，單元4於近期招商成功並完成簽約，單元5及單元7則審議中。

大陳單元6基地現況。圖／新北市都市更新處提供
大陳單元6基地現況。圖／新北市都市更新處提供

公辦都更 和大

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