中小企業ESG 永續轉型最大拼圖／金元福回收塑料 寫奇蹟

在金元福鶯歌廠的門口，十多個貨櫃井然有序地排列。成立近半世紀的金元福，其產品逾九成外銷，每個月出口約800個貨櫃，是亞洲最大塑膠食品容器製造商。金元福從2018年投入ESG、2021年加入RE100倡議，至今逐漸翻轉了「塑膠業不環保」的印象。

減塑或禁塑聲音不絕於耳，塑膠產業一直處在風口浪尖，但外界罵得很兇，還是用得很多。金元福包裝企業總經理郭哲宏說：「這一路走來，我們持續摸索、學習，想辦法找出核心問題，再思考如何引導產業走出新路。」

減塑聲浪中找出路

郭哲宏表示，金元福的永續征程始於新一代接班人的意志力，曾先後向多家企業取經，在接觸B型企業過程中，才發現「永續，不是自己選題目做開心就好，其實有一套嚴謹的criteria（規範標準），從此只有不斷奮力前進」。

從2015年到2016年，半年間歷經父喪、弟逝的陳郁卉臨危受命，成為金元福的掌門人。擔任執行長的她思索著：如何做好承接家業的角色，同時為自己找到接班的意義。而在一次赴美拜訪客戶的行程，在她的心中埋下了「共好」的種子。

陳郁卉看到，印度裔的美國客戶每年將公司獲利的四分之一捐做社會公益，包括長期捐助一所海地學校蓋校舍，幫助學生穩定就學。這樣的理念和精神，帶給她莫大的啟發，也驅使她開始帶員工淨灘、進校園辦環保講座等行動。

「不過，影響我們最大的是艾倫・麥克阿瑟基金會的塑膠包裝材料流向圖。」郭哲宏說。

勇於挑戰市場觀念

根據該基金會於2016年發表的數據，全球每年生產大量的塑膠包裝材料，當中32%流到環境中、40%掩埋、14%焚燒，真正回收率僅14%，其中又有4％在處理過程中變成廢棄物、8%被降級回收，最後剩2%進入閉鎖式循環重新利用。

郭哲宏舉例，寶特瓶是很好的材料，但回收後可能被做成其他較低階的物品，該物品可能又和其他產品混合，導致無法再回收利用，就變成了垃圾。因此，面對塑膠包裝本業，「我們想做的就是擴大那個閉鎖式循環重新利用的2%」。

在海內外代工生產塑膠盒多年後，金元福勇於挑戰市場的舊觀念，以百分百回收的PET（聚酯）材料做成塑膠食品容器新品牌「aGain」，推廣從搖籃到搖籃的再生循環，由生產端主動從源頭減少塑膠垃圾，實踐循環經濟的3R（Reduce、Reuse、Recycle）原則。

不管建構「aGain」品牌專案，或提高產品的回收原料含量，金元福都是以循環重新利用為核心理念，並從建立品牌形象轉化為實質內部改善來推動永續發展。

郭哲宏提到，2018年到2019年是塑膠包裝產業的重要分水嶺，包括可口可樂、百事可樂等國際品牌大廠紛紛宣告要採用百分百回收料的寶特瓶，帶動供應鏈生態的改變。

以前回收的塑膠原料單價很低，但大廠登高一呼後，全球原本有限的循環材料產能一下子就沒了。當時，金元福也剛好準備要擴大塑膠循環利用，忽然發現買不到料且價格變得很高。

不只外患，還有內憂。郭哲宏說，大部分工廠師傅習慣用新的原料，剛開始要添加回收的原料，不免引發一些反彈，「他們會覺得這是在偷工減料」，因為即使回收的原料已經抽成很乾淨的粒子，本身還是有很多雜質，需要頻繁地換網過濾，處理過程比較多工麻煩。

金元福ESG心法 圖／經濟日報提供

辦講座增加認同感

這時候，「S」（社會面）的溝通很重要，因此，金元福成立了由執行長帶領、不同部門夥伴自主加入的「蒲公英小組」，在各廠區舉辦ESG議題講座，屏除員工的各種疑慮，增加他們對永續ESG發展的認同感。

在全球永續浪潮下順水推舟，金元福於2019年正式開啟永續發展元年，先後在宜蘭縣冬山廠、新北市鶯歌廠設置太陽能板，並於2020年訂定以循環經濟為未來發展的政策目標，首次發行企業社會責任報告書，接著2021年率先完成產品碳盤查，以及加入RE100倡議。

郭哲宏指出，公司透過碳盤查了解到用電是最大的碳排放來源，約占九成，因而以節能減碳為主攻。今年4月開始導入綠電，11月完成轉供，即可達到RE25，然後逐漸達到RE100目標。「雖然綠電比較貴，但老闆說要玩就玩真的，而且愈晚做愈痛！」

郭哲宏強調，公司內部碳定價為每公噸50美金，觀念轉變和技術提升同樣重要。台灣大部分企業購買設備的邏輯都是希望「俗又大碗」，但在考慮到碳成本後，可能會得到不一樣的答案，包括回收年限、節電效率及回收原料使用比率等都是影響因素。

金元福生產塑膠食品包裝產品，主要分為四大面向：農產品的包裝，例如草莓、番茄等；食品加工廠，像是切好的水果或肉品等；超級市場，其本身有自己的後台，自己做完包裝後直接上架；餐廳，作為內用及外帶包裝。