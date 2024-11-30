打造寵物友善環境 療癒師為寵物友善餐廳發起愛心捐助

台中市「貓咪跑跑」寵物友善餐廳是知名的流浪貓中途之家，店主近來收養一隻罹患腹膜炎的炎流浪貓，花掉幾十萬元醫藥費，害得熱愛棒球的店主只能放棄赴東京巨蛋為中華棒球隊加油的行程；知名的希塔療癒師kiwa獲悉後，發起為流浪貓捐募物資行動，呼籲愛貓人士重視流浪貓的健康問題。

希塔kiwa老師表示，其實寵物不管在心裡上或身體上生病了，通常跟飼主也有很大關係，她最近計畫召集100名心理療癒諮詢師，就是想投入公益慈善的心理諮商行列，共同打造台灣成為一個友善環境、有愛又充滿健康快樂的福爾摩沙寶島。

受少子化、高齡化影響，越來越多人飼養毛小孩來陪伴，不但帶動毛經濟高速成長，也延伸許多工作機會。全台目前有250萬隻毛孩，每年以10%成長，估計2040年毛孩數量將高達1,200萬隻，據內政部與農業部統計推估，屆時國內寵物市場年產值將達580億元。

kiwa老師曾患有嚴重的憂鬱症，在偶然機會接觸了希塔療癒，不僅憂鬱症不藥而癒，自己也成為兩岸知名的希塔療癒師。而她本身也是愛貓人士，家裡養有兩隻貓。

kiwa老師表示，這幾天寒流來襲氣溫降低，很多人都會擔心流浪狗在外的健康問題，其實目前流浪毛小孩最嚴重的問題是貓，因為流浪狗都走在馬路上，貓是爬在屋頂上，很難得到救助。

kiwa老師說，寵物是人類最好的朋友，更是很多人心靈療癒的對象。但是當寵物生病了，身心脆弱卻沒有人可以幫助牠們，所以她才跑遍全台各地，希望跟各地寵物友善餐廳合作，共同呼籲尋求更多的善心人士投入療癒毛小孩的行列。

希塔kiwa老師舉「貓咪跑跑」寵物友善餐廳為例，這裡是中部知名的流浪貓中途之家，店主為了幫助這些有疾病的流浪貓，不僅是入不敷出，甚至幾乎是傾家蕩產。

店裡最近有隻流浪貓罹患腹膜炎，花掉巨額的醫藥費，餐廳老闆原本要到東京巨蛋為中華隊加油，因為機票錢都花在寵物醫療費用上了，只能待在電視機旁為中華隊加油。

希塔kiwa老師說，她最近計畫召集100名心理療癒諮詢師，就是想投入公益慈善的心理諮商行列，共同打造台灣成為一個寵物友善環境。