2024縣市幸福指數 周四揭曉

經濟日報主辦的「2024縣市幸福指數大調查」，將於12月5日（周四）舉行發布記者會，同時將公布「地方政府施政滿意度」排行榜，將邀請幸福指數前五名的縣市首長、以及「地方政府施政滿意度」前五名的縣市首長出席，分享幸福施政措施。

記者會將於當日下午1時30分，於台北市君品酒店五樓亮廳（台北市承德路一段3號）舉行。此次調查由經濟日報主辦，國泰人壽、永慶房屋、台灣大、中華航空、和泰汽車、冠德企業集團、中保科技集團、京元電子協辦。

這項調查今年邁入第13年，經濟日報舉辦的初衷，是因為希望政府在追求經濟成長之餘，更能重視民眾到底幸不幸福，希望透過每年定期調查，除了呈現當年度台灣民眾生活感受，也能勾勒其趨勢變化狀況，提供給地方政府作為施政參考。

經濟日報的「縣市幸福指數」是以經濟合作暨發展組織（OECD）的「地區福祉（Regional Well-Being）指數」為基礎，參考其架構內涵建構而來，涵蓋「物質條件」面向三個領域（所得與財富、就業與收入、居住條件）及「生活品質」面向六個領域（健康狀況、教育與技能、環境品質、人身安全、公民參與及政府治理、服務可近性）。

同時亦有民意調查指標，了解民眾感受。 民意調查於2024年9月9日至10月27日期間進行，以電話訪問20歲以上民眾，由聯合行銷研究公司負責調查。民意調查總人數達15,249人，這也是國內規模最大的幸福民調。

經濟日報「縣市幸福指數大調查」有四大特色：

一、接軌國際，採用OECD研究設計。二、主客觀指標兼具，深入各縣市12大生活領域，發掘在地幸福特色。三、每年的受訪人數高達1.5萬人以上，是全台規模最大、涵蓋面向最廣的幸福指數調查。四、長期追蹤，瞭解各縣市的主客觀幸福指標的變化。