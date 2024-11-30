台中海線首座運動中心宅誕生 「嘉麗WINNER」歡慶公開

台中海線民眾期盼已久，終於等到首座「清水國民暨兒童運動中心」將於明年完工開幕的好消息。嘉麗建設喜迎全民運動新風潮，繼沙鹿家樂福商圈「嘉麗儷景」打響名號之後，特別選在海線首座超大型運動中心正對面，搶先推出年度新案「嘉麗WINNER」，並在各界矚目之下，今(30)日盛大公開。

近幾年發展突飛猛進的海線生活圈，在台積電（2330）中科擴廠、捷運藍線即將開工等題材帶動下直接受惠。加上台中機場擴建第三航廈、台中港風電產業園區、第三座好市多賣場預計進駐等公共建設和民間投資陸續到位，生活機能強化、房市買氣旺盛，不但人口數持續上升，也吸引知名建商紛紛搶進，後勢發展無可限量。

台中市政府斥資6.44億元打造海線首座「清水國民暨兒童運動中心」，面積2萬3,000多平方公尺，一樓規劃兒童運動中心、多功能運動中心及長25公尺、8個水道的游泳池；二樓為機電空間，三樓則為體適能中心、綜合球場，四樓為羽球場、競技運動中心，可打羽球、籃球、游泳、跳韻律、做SPA等。

運動中心預計2025年上半年完工，未來民眾運動時可以不分日夜、晴雨，享受更便利、更友善的優質場館及週邊園區，帶動海線地區的運動新風潮。

「嘉麗WINNER」坐落清水區30米鎮政路、國民運動中心正對面，位居「中港樂活廊道」核心，東西串連清水市區、清水行政區、眷村文化園區、港區藝術中心、運動中心園區、市鎮重劃區、台中港三井outlet，打造運動、藝術與生活相結合的共榮圈。

在交通方面，包括台61快速道路、國道3號、清水火車站、台中國際機場、三井Outlet，車程都不用10分鐘，快速往返台中市心，暢享時尚便捷的城市快活。

「嘉麗WINNER」除了正對運動中心的優勢之外，本身還規劃了迎賓大廳、下沉式沙發區、閱覽室、會議交誼廳、兒童遊憩區、瑜伽教室、露天咖啡座、空中花園B.B.Q，還有獨具創意的直播室、共享客房及療癒舒活空間等20項飯店級會館公設，將奢華體驗導入，讓住戶享受「在家度假」般的愜意生活。

嘉麗建設總經理鄭偉毓表示，此次個案規劃戶外特別退縮，留給社區大片綠意圍繞，植入豐富多樣的樹種，打造生機盎然的藝樹廣場、水景花園、中庭綠院，由外到內，讓建築融入自然，以花香禮遇一條彷彿「穿過樹林再回家」的舒適路徑，沉澱回家後的心情，創造建築與環境的和諧之美。

鄭偉毓強調，公司團隊擁有十多年營造工務專業歷練，從最理想的生活規劃著眼，以嚴苛高標準打造精緻品質，同時秉持「誠信、捨得、共贏」三大理念，在看不見的地方更用心，每個細節都不馬虎，只為了蓋出對得起良心的好宅，把最優質的品質帶給未來的住戶。

嘉麗建設傾力打造海線首座運動中心宅「嘉麗WINNER」，未公開便備受矚目，詢問度相當熱絡，獲得各界青睞，在眾人期待下，於今天歡慶公開，邀請到動感健身教練潘若迪老師，帶領大家一起帶動跳。

現場更有拍照打卡送雞排及龍蝦活動，氣氛熱絡。接著一連三週的周六，有MOMO家族、救援小英雄-波力見面會等活動， 周周更加碼送IPHONE16等多項大獎，周末賞屋還有機會拿到好禮，邀請大家一起到清水感受健康活力，好禮享不停。