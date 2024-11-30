中華希望之富華創新總太盃羽球賽 在中興大學熱情開打

中華希望羽球協會與富華創新（3056），今年再度攜手合作，於30日起至12月1日假中興大學，共同舉辦「2024年中華希望之富華創新總太盃全國羽球錦標賽」。本屆比賽吸引了全國各級學校及社會組菁英選手近千人報名參賽，歡迎所有愛好羽球同好及選手蒞臨觀賽，為參賽選手們喝采加油。

中華台北代表團在2024巴黎奧運會拿下2枚金牌、5枚銅牌佳績，尤其是羽球項目中的李洋及王齊麟成功衛冕男雙金牌，成為奧運羽球男子雙打史上首次連霸的組合。也因為此奧運輝煌佳績，激盪出全民瘋羽球的盛況。

中華希望羽球協會理事長帥祖強表示，協會長期推動基層學校羽球運動發展，透過羽球未來之星關懷、賽事舉辦及關懷列車贈球等活動，提供羽球發展學校更多支援與協助。

此次與富華創新合作，以及所有贊助支持賽會的企業夥伴們，大家共同努力建構一個具備國際賽事等級的場館設施及競賽服務，讓選手們將平日辛勤練習的成果，能有國際賽事等級的比賽經驗或體驗機會，挑戰自我，並鼓勵所有參賽同學們能齊聚賽場，相互觀摩交流，以達到最佳的技術傳承及運動學習。

另外，為落實企業(ESG)及聯合國永續發展目標(SDGs)，此次賽會規劃減量、回收和再利用，大幅減少廢棄物產生，無紙化等作法與世界永續結合，希望大家共同響應支持。

中華希望羽球協會創會長劉喜律師，對於協會一路走來，秉持公益理念，為羽球競賽提供高層次平台交流，提昇國內年輕選手球技，增加自信，讓台灣羽球持續發光增亮，協會有幸能與各界羽球同好及團體，共同推動羽運蓬勃發展，備感榮幸，希望能持續籌集資源，再為羽運發展注入活力能量。

富華創新總經理洪志成說，羽球運動的魅力在於它不僅是一項體育活動，更是一種凝聚力的象徵，此次比賽不僅是為選手提供競技交流的舞台，培育我國優秀青少年羽球人才，同時也結合企業推動的環境、社會及公司治理理念，以及聯合國永續發展目標的精神，共同實現企業與運動產業邁向永續經營的目標與責任。

總太營造董事長吳添福也表示，本賽事自2018年首次舉辦就獲得熱烈迴響，迄今已邁向第六年，一路見證羽球運動成為國人心中的新國球，尤其今年巴黎奧運中，「麟洋配」男子雙打成功衛冕金牌，這份榮耀不僅感動國人，也點燃更多人對羽球運動的熱情，推動更多家庭走進球場，透過運動享受快樂的時光。

本屆賽事感謝主要冠名富華創新，以及總太營造、財團法人台中市富華教育基金會大力支持與合作，在羽球推廣之路發揮正面影響及關鍵作用。

此次大會贊助單位包括台中樂成宮、三信商業銀行、阿默蛋糕、國際獅子會300C 1區第五專區第九分區和平獅子會、正大墩獅子會、第10分區金龍獅子會、鴻鈺獅子會、順合貨櫃屋出租買賣、崇舜公司、台灣優乃克(YONEX)。

以及台中市糕餅公會、冠軍體育雙概念館、川岳中醫診所、聲寳公司、總億食品工業、太陽堂老店食品公司、潮港城餐飲集團等知名企業對賽事的慷慨、信任和熱情贊助，加值了此次賽事規模與豐富性。

另外還有中華民國羽球協會、中華民國全民羽球發展協會、台中市各羽球館、中興大學、台灣淨零碳排智慧農業協會、中華永續青銀培力協會、台中市糕餅公會、逢甲大學財經法律研究所所友會等協辦單位支持，共同實踐羽球推廣的目標與傳承。