歐洲頂級男士品牌 BullFrog看準台灣理髮市場插旗台中

版圖遍布義大利、法國、德國、瑞士的歐洲頂級品牌「BullFrog」看準台灣男士消費市場，選擇台灣為亞洲市場第一站，宣布與全台男士理髮業的龍頭「野人理髮」攜手合作進駐台中市精明商圈，成為全台首間將正統義式理髮服務與文化帶入台灣的理髮廳。

雙方於30日舉辦盛大的國際剪綵派對，並且邀請義大利品牌BullFrog共同為台灣社會公益盡一份心力，捐款幫助台灣低收入戶族群，完成企業社會責任的使命，同時希望藉由品牌影響力的提升，吸引更多人參與公益項目。

野人理髮創辦人傅華偉表示，這次合作，奠定了台灣男士理髮業的新高度，為男士客戶提供國際化的專業理髮與修容服務的選擇。

剪綵派對活動在台中市精明商區盛大舉行，邀請BullFrog義大利品牌經理Michele Augusto Sironi與瑞士區品牌教育講師Ezio Staiti一同到場剪綵，並以野人理髮與義大利BullFrog共同名義，捐款給台中市政府社會局社會救助科。

此次活動更展示義式專業修容技術與產品使用示範，讓賓客體驗BullFrog獨特的義式生活美學。這場跨國文化融合，不僅是對傳統經典理髮廳的致敬，也為台灣男士理髮行業注入新穎時尚的活力。

義大利品牌經理Michele Augusto Sironi說，非常榮幸與野人理髮合作，能將風靡歐洲的理容服務與義式文化帶入台灣，從理髮、修鬍到臉部護理，提供給台灣男士一個全新的理容體驗。

傅華偉補充說，現代男性越來越重視外表和形象，這次與BullFrog攜手合作，成為全台唯一引進正統義式經典理容服務的品牌，BullFrog全套服務系列除了將讓台灣男士享受到更高層次的尊榮體驗，Bullfrog的產品也是以歐盟友善地球的最高標準製成，希望藉由此標準提升台灣環保意識，也同時降低對台灣生態環境的影響。

此次，野人理髮與義大利BullFrog除了以共同名義，捐款給台中市政府社會局社會救助科，更推動低收入戶剪髮半價服務，藉此回饋更多需要幫助的人。即日起，凡至野人理髮全台各分店，提出低收入戶證明，則可以半價金額進行剪髮服務。

Savages Barber野人理髮成立於2017年，提供男士專業的理髮、修鬍、修容等服務。為提供男士更多元化服務，結合西裝業與形象顧問服務，讓男性顧客在追求外在整潔的同時，更注重品味與自我提升，成為全台男士打理外在的首選。

BullFrog自2013年誕生於義大利米蘭，迅速擴展至義大利羅馬、德國慕尼黑、法國尼斯與阿曼馬斯開特等地，全球共500多家服務銷售據點。將最好的理髮與臉部護理體驗，從理髮廳延續到居家生活裡，深受歐洲男士喜愛。

而BullFrog將品牌精神與“牛蛙”的象徵意義結合，意味著適應環境與不斷蛻變。這種哲學可以延伸到現代男性的生活態度上，鼓勵擁抱改變，適應不同環境。並且在每一款產品中融入對地球的承諾，以歐盟最高規格方式生產，減少對生態環境的影響。

傅華偉表示，野人理髮和BullFrog在品牌理念與企業社會責任上有著高度共鳴，雙方都強調理髮不僅是一種技術交流，更是生活態度，為所有男士提供一個放鬆的場所，享受照顧自己外貌的樂趣。兩大品牌攜手合作，將滿足現代男士對個性化理容的追求。