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「床的世界」第2代接班人總座陳俊傑辭世 公司發重訊證實了
床的世界（2938）30日發重訊公告總經理陳俊傑過世，目前新任總經理的人員待定，公司各項業務均由各部門主管分層負責營運一切正常。據了解，陳俊傑為第2代接班人。
依據床的世界公告指出，該公司總經理、法人董事代表人、發言人陳俊傑逝世，新任者人選待定；目前公司各項業務均由各部門主管分層負責，營運一切正常；俟董事會委任新任總經理後，將另行公告。
據了解，床的世界前身是1972年創立的「三燕彈簧床」，總經理陳俊傑是第2代。床的世界耕耘50餘年，在2016年登錄興櫃，於今年7月申請股票上櫃買賣，目前收資本額2.01億元，董事長為陳燕飛。
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