安永企業家獎曝！華城電機總經理許逸德將角逐全球大獎

安永會計師事務所近日頒布《安永企業家獎》六大獎項，今年最受矚目的年度大獎由華城電機（1519）總經理許逸德榮獲，將在明(2025)年6月代表台灣，與全球頂尖企業家共同角逐《安永世界企業家大獎》。經濟部部長郭智輝致詞表示，看見這些致力於創新與永續的企業家正用行動改變世界。

安永表示，《安永企業家獎》有著「企業家奧林匹克」之稱，吸引眾多傑出企業家共襄盛舉，這場年度盛事不僅展現企業家的無限潛能，也為推動智慧創新、實現永續經營樹立新標竿，承襲歷年百餘位傑出企業家的創新精神，持續致力尋找引領時代的創新企業家，攜手共築永續未來。

《安永企業家獎》邁入20周年，主題為「智慧創藝 啟動未來」，典禮中頒發【捷步全球企業家獎】、【高端樞機企業家獎】、【建勳四海企業家獎】、【續業躍昇企業家獎】、【勇謀擘建企業家獎】、【優化致志企業家獎】共6大獎項，彰顯了懷抱理想與志業、持續帶領企業走向永續經營之路的企業家們。

今年最受矚目的年度大獎由華城電機總經理許逸德榮獲，他將於2025年6月代表臺灣，與全球頂尖企業家共同角逐《安永世界企業家大獎》。

曾獲得2017年《安永企業家獎》年度大獎得主、後續擔任評審委員的郭智輝出席致詞說道，企業家精神對經濟發展有著明顯重要性，並看見這些致力於創新與永續的企業家正用行動改變世界。

安永聯合會計師事務所所長傅文芳則在致詞中分享，安永「New EY AI Pulse Survey」報告顯示， AI不僅是技術突破，更是企業變革的關鍵驅動力。AI已成為開創營運新可能的核心力量，未來企業透過智慧技術融合業務策略，將實現更高層次的卓越營運。

2024《安永企業家獎》

【捷步全球企業家獎】六角國際事業股份有限公司（2732） 王耀輝 董事長

以「唯快不破」、「從錯中學」為經營理念，王耀輝董事長致力推動臺灣美食國際化，成功將創新技術引入餐飲業務，提升產品一致性與效率，成就跨國發展的典範。

【高端樞機企業家獎】 宜特科技股份有限公司（3289） 余維斌 董事長暨總經理

余維斌董事長篳路藍縷帶領宜特，一路擴展成為亞洲最具規模的電子驗證企業。透過創新驅動變革，擴展服務項目超過800項。致力解決客戶痛點，成為上下游供應鏈的品質守護者。

【建勳四海企業家獎】研華股份有限公司（2395） 陳清熙 綜合經營管理總經理

陳清熙總經理帶領研華專注於工業物聯網領域，並以企業願景永續智能地球的推手作為企業使命。推動全面人才管理升級，進行全面轉型升級，堪稱產業轉型的領航者。

【續業躍昇企業家獎】華城電機股份有限公司 許逸德 總經理

許逸德總經理秉持「解決顧客問題」為核心，創造差異化服務。秉持與時俱進、務實創新的精神，以數位轉型與智慧工廠實現永續經營，成功帶動業績成長，推動企業邁向新高度。

【勇謀擘建企業家獎】雃博股份有限公司（4106） 李永川 董事長

憑藉敏銳的商業洞察和創新精神，持續採取大膽行動，成功轉型為國際品牌，近期更重塑Wellell品牌，將以透過數位技術提升產品和服務品質，專注於智能醫療設備，提升全球病患生活品質。

【優化致志企業家獎】綠茵生技股份有限公司 吳嘉峰 董事長

專注於保健食品原料的創新研發，吳嘉峰董事長為連續創業家，從貿易代理到自行開發，以永續轉型為核心，致力提升臺灣特色原料的國際競爭力。致力於精準優化、永續轉型。