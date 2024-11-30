政策及交通利多 竹南鎮科學路「亮晶晶」成為竹南園區第一排商辦首選

「桃竹苗大矽谷計畫」及「五楊高架延伸至頭份工程」兩大政策利多助攻下，再加上台積電（2330）寶山2奈米廠明年投產，均推升苗栗竹南大埔重劃區新推建案成為超前部署的購屋熱區。位於苗栗縣竹南鎮科學路的「亮晶晶」，則是竹科竹南園區第一排的商辦大樓首選。

賴清德總統在今年國慶演說特別點名「桃竹苗大矽谷計畫」要建構完整的西部科技廊帶，力拼4年創造6兆產值、新增14萬就業人口。而將斥資1314.15億元的「國道1號楊梅至頭份路段拓寬工程」，預計2026年初開工，2032年8月底完工。高公局表示，楊頭計畫完工通車後，中長程車流改走拓寬路段，預計可轉移中長程30%以上交通量，提升國道整體路網效率及城際運輸功能。

「亮晶晶」位於苗栗縣竹南鎮科學路，就比鄰群創光電（3481）科學路160號的竹南總部。亮晶晶是由上立建設有限公司投資興建，龍揚營造股份有限公司營造，卓玲建築師事務所建築設計，基地面積769.3坪、建蔽率58.83％、公設比34.49%。樓層規劃為2棟地上15層，地下3層建築。共有160戶一般事務所，4戶店面，1戶管委會空間，格局坪數規劃辦公室（26.03~37.5坪）。

車位共規劃164個平面車位，休閒設施有接待大廳、中庭花園、交誼廳、健身房、信箱區，結構採RC鋼筋混凝土，建材有廚具採用櫻花隱藏式除油煙機、櫻花易清雙口檯面爐、櫻花快捷高效淨水器、SVAGO半嵌式洗碗機，衛浴為Junvei全自動智能馬桶、樂奇新風機、樂奇暖風機。其他尚有BWT 智慧型軟水機、 崇友（4506）電梯、優樂防潮鎖扣地板、美樂四合一指紋電子鎖、三洋磁磚、鋁窗鵝牌隔音氣密窗、 STUDOR 排水通氣防疫系統。