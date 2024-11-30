雃博董事長李永川榮獲2024《安永企業家獎》

雃博（4106）30日表示，第20屆《安永企業家獎》頒獎典禮於29日舉行，雃博（Wellell）創辦人兼董事長李永川憑藉其30多年來深耕醫療產業的卓越成就，榮獲本屆《安永企業家獎》勇謀擘建企業家獎。李永川以雃博的轉型故事為例，分享從出口貿易起步，到進軍ODM代工，再到創立APEX自有品牌，兩年前重塑Wellell全球新品牌，將企業足跡擴展至歐洲及全球市場的歷程。

自2005年《安永企業家獎》選拔活動引入台灣以來，該獎項旨在表彰領導企業持續成長並實現革新的卓越企業家，推崇他們的遠見卓識、領導風範及非凡成就，並讓台灣優秀企業家在國際舞台上大放異彩。本屆《安永企業家獎》特別以「智慧創藝 啟動未來」為主題，結合創新技術與經營智慧，展現企業家精神在傳承與創新的交匯中如何創造永續價值。

近年來，李永川積極推動數位醫療轉型，開發智慧減壓氣墊床與遠端數位管理平台，藉由智慧醫療設備提升產品與服務品質。他表示，企業領袖應以前瞻性視野結合創新技術，確保企業在全球市場中保持競爭力，同時以人為本，致力於改善病患的醫療體驗與生活品質。李永川表示，他期許未來以社會企業家的角色，持續專注於提升醫療器材產業的價值，為社會帶來更加深遠的正面影響。

Wellell 雃博是世界級醫療品牌，提供各式醫療機構及居家照護的醫療解決方案。品牌足跡橫跨全球，銷售通路與服務網路遍及80 餘國。Wellell雃博自 1990年成立以來，整合了壓傷預防方案、睡眠呼吸治療與智慧醫療科技，為患者、醫護人員與醫療服務機構提供更好的醫療品質，並提升其數位健康生活。秉持著「尊重生命價值」的信念，Wellell雃博致力於幫助所有的患者及其親屬，可以擁有更健康自在、無憂無慮的生活。