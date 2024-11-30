雃博董事長李永川獲「安永企業家獎」 致力改善醫療體驗

第20屆《安永企業家獎》頒獎典禮於29日晚間在台北君悅酒店隆重舉行，揭曉年度最具影響力的企業家，為台灣企業注入更多創新動能，啟發未來發展。雃博（4106）創辦人兼董事長李永川憑藉其30多年來深耕醫療產業的卓越成就，獲本屆《安永企業家獎》勇謀擘建企業家獎。

李永川以雃博的轉型故事為例，分享從出口貿易起步，到進軍ODM代工，再到創立APEX自有品牌，兩年前重塑Wellell全球新品牌，將企業足跡擴展至歐洲及全球市場的歷程。

自2005年《安永企業家獎》選拔活動引入台灣以來，該獎項旨在表彰領導企業持續成長並實現革新的卓越企業家，推崇他們的遠見卓識、領導風範及非凡成就，並讓台灣優秀企業家在國際舞台上大放異彩。本屆《安永企業家獎》特別以「智慧創藝 啟動未來」為主題，結合創新技術與經營智慧，展現企業家精神在傳承與創新的交匯中如何創造永續價值。

李永川近年積極推動數位醫療轉型，開發智慧減壓氣墊床與遠端數位管理平台，藉由智慧醫療設備提升產品與服務品質。他表示，企業領袖應以前瞻性視野結合創新技術，確保企業在全球市場中保持競爭力，同時以人為本，致力於改善病患的醫療體驗與生活品質。李永川表示，他期許未來以社會企業家的角色，持續專注於提升醫療器材產業的價值，為社會帶來更加深遠的正面影響。

《安永企業家獎》自1986年創立以來，已成為全球最具聲望的企業家榮譽之一，致力於表揚展現領導力與創新精神的傑出企業家。該獎項不僅成為與會者交流思想的平台，更展現了台灣企業家在全球舞台上的非凡智慧與成就，為台灣企業界寫下重要篇章。