白天鵝建設睽違7年基隆推新案 2天吸百組來客數看房
央行出重拳，房市急速轉冷，市場轉趨個案表現，其中白天鵝建設睽違7年在基隆安樂區推出新案「白天鵝安幔」，上周六（23）日開案，周六日兩天來客數就破百組，代銷業者表示，由於該案醞釀一段時間，加上品牌加持、地理位址佳、交通方便，且房價相對親民，因此吸引不少退休族群、首購族來看房。
業者表示，「白天鵝安幔」來客戶，都是與基隆當地有地緣性的自住族群，主要看準該案位居基隆市安樂區，鄰近台62線快速道路、國道三號，快速轉接國道一號，約18分鐘到南軟、約25分鐘接軌市政府轉運站，串聯汐科、南軟、內科與信義計劃區四大生活圈，以及六堵科技園區、北五堵園區、保長坑工業區三大產業園區。
另一方面，該案位居武崙學區首排，生活機能豐沛是受到民眾青睞關鍵之一，其二，建案開價貼近剛性買盤所需，對比大台北交通便捷之地動輒百萬單價，全案均價落在4字頭，相對親民。
業者指出，白天鵝於基隆市扎根30幾年，被譽為零負評建商，愛惜羽毛不輕易推案，距離上回豪宅案「璽悅」已有7年之久，在基隆人殷殷期盼下終有全新作品「白天鵝安幔」登場，該案主推25~47坪，建材設備升級媲美北市百萬單價建案，全室KRONOTEX木地板、戶戶配置BOSCH洗碗機以及好萊塢名人御用的德國LEICHT精品廚具，「以首購價格享受頂級住宅品味尺度」。
現場專案經理徐敏榮指出，「白天鵝安幔」近期預約客戶皆為自住剛性買盤，對於品牌、規劃、建材、價格都有絕對的堅持，全案囊括交通、產品、4字頭單價等優勢於一身，醞釀期已被基隆在地客狂敲碗，預約人數突破千組，4字頭開價就連挑剔的在地客也能認同，對於雙北客層而言，不外乎更是高CP值的保證。
「白天鵝安幔」位在基隆安樂區武崙街，基地面積2,462坪，規畫興建兩棟大樓，總戶數約325戶，22~47坪，平均每坪單價4字頭，銷售上採不二價。
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