快訊

衛福部提長照「雙源財政制」 重度失能以長照保險支應

把握好天氣！冷氣團今天開始減弱 今晚到明晨氣溫仍偏低

長榮航、三麗鷗合作新彩繪機

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導
長榮航空「Hello好久不見－長榮航空彩繪機嘉年華」活動，昨（29）日在台北松菸文創大街酷萌登場，由長榮航空孫嘉明總經理（左五）、台灣三麗鷗李明勳總經理（右四）及長榮航空陳耀銘發言人（左四）共同主持開展記者會。 長榮航空／提供
長榮航空「Hello好久不見－長榮航空彩繪機嘉年華」活動，昨（29）日在台北松菸文創大街酷萌登場，由長榮航空孫嘉明總經理（左五）、台灣三麗鷗李明勳總經理（右四）及長榮航空陳耀銘發言人（左四）共同主持開展記者會。 長榮航空／提供

長榮航空（2618）「Hello好久不見－長榮航空彩繪機嘉年華」活動昨（29）日在台北松菸文創大街酷萌登場，包括超人氣的「神秘嘉賓」Hello Kitty、酷洛米及美樂蒂昨天都驚喜現身，並帶來超萌精彩表演，瞬間吸引全場目光，為這場彩繪機夢幻盛宴揭開序幕。

昨天開展記者會由長榮航空總經理孫嘉明、台灣三麗鷗總經理李明勳及長榮航空發發言人陳耀銘共同主持，現場正式亮相兩架長榮航空全新彩繪機，分別為飛航桃園－日本仙台航線的「粉萌機」，以及飛航桃園－巴黎航線的「糖果機」。

孫嘉明表示，長榮航空與三麗鷗從2005年首度合作推出全球第一架「Hello Kitty彩繪機」至今，在國際上屢屢獲獎，包括榮獲美國有線電視新聞網CNN《全球最佳機身彩繪設計》，以及英國每日郵報《全球八大驚艷彩繪機》等，這些年為無數旅客創造許多歡笑與感動的瞬間，並化成旅行記憶中不可或缺的一部分。

長榮航空透過深具魅力的三麗鷗明星和全球廣大的粉絲，歷經四代不同設計的彩繪機，除了為公司品牌增添獨特魅力外，也吸引許多年輕世代與親子等多元化的客群，帶動整體彩繪機的商機。

此次與三麗鷗再次攜手打造全新彩繪機4.0，除了8月底首航桃園-芝加哥的「閨蜜機」外，這次也搶先亮相兩架即將上線的全新彩繪機「粉萌機」及「糖果機」，搭配目前的「郊遊機」、「夢想機」、「派對機」等六架彩繪機，邀請大家一同飛向長榮航空與三麗鷗的夢幻世界。

長榮航空「Hello好久不見－長榮航空彩繪機嘉年華」活動即日起至12月1日期間限定，現場以彩繪機4.0的三麗鷗明星成員為主，包括Hello Kitty、酷洛米、美樂蒂、大耳狗及布丁狗等人氣爆棚的明星，幻化成可愛的雲朵造型，陪伴所有旅客快樂出遊。活動現場除了有多項歡樂互動體驗，在展區內完成指定闖關遊戲，還可拿到許多長榮航空✕三麗鷗聯名的限定好禮。

長榮航空表示，為呈現長榮航空與三麗鷗歷年來彩繪機合作的成果，雙方共同打造一個全方位沉浸式酷萌派對，將天空中最可愛的風景延伸至不同展區。

Hello Kitty 長榮航空

延伸閱讀

國籍航空唯一 長榮航空再度蟬聯「體育推手獎」

長期贊助國內體育好手 長榮航空蟬聯「體育推手獎」

長榮航空彩繪機嘉年華松菸酷萌登場 新彩繪機正式亮相

台灣取代香港成轉機中心？孫嘉明：基礎建設要更完備

相關新聞

中東停火破功 航商將續繞好望角…貨櫃三雄看旺

以色列與真主黨27日在美國和法國斡旋下簽訂停火60天的協議、隔天就破功。以色列軍方28日再度開火，紅海危機無解，航商將繼...

順藥中風新藥臨床報捷 力拚歐美日市場授權

晟德集團旗下新藥公司順藥昨（29）日宣布，其缺血性腦中風重磅新藥LT3001中國大陸二期臨床試驗結果達標，證實具療效潛力...

歐洲線運價大漲22%

最新一期上海集裝箱出口（SCFI）運價指數昨（29）日出爐，指數上漲73.75點至2,233.83點，SCFI運價指數終...

愛山林明年推案逾3,000億 自建案量將超過千億

不畏打房，愛山林看準剛需，明年將大手筆推案。愛山林董事長祝文宇昨（29）日表示，2025年不動產代銷業務擬推個案量達2,...

愛山林年終獎金 最高50個月

愛山林董事長祝文宇昨（29）日表示，今年房市代表字是「旺」，一直到央行出手前，市場買氣都很熱絡，公司也預計發出7億元獎金...

台廠藥物開發 大有斬獲

國內生技新藥公司今年以來陸續交出好成績，除順藥的缺血性腦中風新藥LT3001二期臨床結果達標，明年初的重頭大戲首推藥華藥...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。