長榮航、三麗鷗合作新彩繪機

長榮航空（2618）「Hello好久不見－長榮航空彩繪機嘉年華」活動昨（29）日在台北松菸文創大街酷萌登場，包括超人氣的「神秘嘉賓」Hello Kitty、酷洛米及美樂蒂昨天都驚喜現身，並帶來超萌精彩表演，瞬間吸引全場目光，為這場彩繪機夢幻盛宴揭開序幕。

昨天開展記者會由長榮航空總經理孫嘉明、台灣三麗鷗總經理李明勳及長榮航空發發言人陳耀銘共同主持，現場正式亮相兩架長榮航空全新彩繪機，分別為飛航桃園－日本仙台航線的「粉萌機」，以及飛航桃園－巴黎航線的「糖果機」。

孫嘉明表示，長榮航空與三麗鷗從2005年首度合作推出全球第一架「Hello Kitty彩繪機」至今，在國際上屢屢獲獎，包括榮獲美國有線電視新聞網CNN《全球最佳機身彩繪設計》，以及英國每日郵報《全球八大驚艷彩繪機》等，這些年為無數旅客創造許多歡笑與感動的瞬間，並化成旅行記憶中不可或缺的一部分。

長榮航空透過深具魅力的三麗鷗明星和全球廣大的粉絲，歷經四代不同設計的彩繪機，除了為公司品牌增添獨特魅力外，也吸引許多年輕世代與親子等多元化的客群，帶動整體彩繪機的商機。

此次與三麗鷗再次攜手打造全新彩繪機4.0，除了8月底首航桃園-芝加哥的「閨蜜機」外，這次也搶先亮相兩架即將上線的全新彩繪機「粉萌機」及「糖果機」，搭配目前的「郊遊機」、「夢想機」、「派對機」等六架彩繪機，邀請大家一同飛向長榮航空與三麗鷗的夢幻世界。

長榮航空「Hello好久不見－長榮航空彩繪機嘉年華」活動即日起至12月1日期間限定，現場以彩繪機4.0的三麗鷗明星成員為主，包括Hello Kitty、酷洛米、美樂蒂、大耳狗及布丁狗等人氣爆棚的明星，幻化成可愛的雲朵造型，陪伴所有旅客快樂出遊。活動現場除了有多項歡樂互動體驗，在展區內完成指定闖關遊戲，還可拿到許多長榮航空✕三麗鷗聯名的限定好禮。

長榮航空表示，為呈現長榮航空與三麗鷗歷年來彩繪機合作的成果，雙方共同打造一個全方位沉浸式酷萌派對，將天空中最可愛的風景延伸至不同展區。