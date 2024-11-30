愛山林明年推案逾3,000億 自建案量將超過千億

不畏打房，愛山林（2540）看準剛需，明年將大手筆推案。愛山林董事長祝文宇昨（29）日表示，2025年不動產代銷業務擬推個案量達2,307億元；自建案方面，今年已經執行超過600億元，明年更預計要推出逾1,000億元案量；總計2025年集團要推出逾3,000億元的案量。

愛山林昨日召開法說會，祝文宇指出，代銷業績穩定但要突破不容易，所以集團近年積極布局自建案，今年是自建案的起始年，已經推出逾600億元，目前代銷與自建案比例是九比一，但目前未來三年要達到一比九的目標，因此未來自建案案量將逐年提高，會成為公司強勁成長動能。

祝文宇談話重點

愛山林目前在手自建案量達2,631.6億元，明年預計有147億元的完工量，包括「新竹帝寶」第一期，2026年完工量180.5億元，2027年、2028年完工量則都超過200億元，2030年後更有1,610億元完工量。

針對近期案場狀況，祝文宇坦言，來客數跟先前比已經掉到剩一成，但關鍵原因不是打房，而是天氣，像是10月就來了二、三個颱風，後續又一直下雨，所以沒人想去看房。

愛山林總經理張境在補充，其實國內資金動能仍然很強，總體經濟發展好，但因為「馬力太強」，央行是在踩煞車，而第七波信用管制確實有抑制，所以現在同業、仲介都很低調，當然也是有受到貸款排隊的問題，預期過完年領完年終後，買氣會慢慢恢復，另，川普當選後可能通膨會加劇，所以房地產不至於悲觀。

針對央行第七波打房，祝文宇表示，近年政府頻打炒房，但愛山林早就有因應策略，住宅市場皆以剛性市場主流的小坪數為主，也有在台北、新竹、桃園等推出辦公室，成績也做得不錯。

至於明年是否有降價可能。祝文宇說，整體而言，市場營建成本居高不下，預期明年量縮價緩升。