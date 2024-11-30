愛山林年終獎金 最高50個月

愛山林（2540）董事長祝文宇昨（29）日表示，今年房市代表字是「旺」，一直到央行出手前，市場買氣都很熱絡，公司也預計發出7億元獎金，業務人員最高年終獎金可拿到40至50個月以上。

根據證交所資料，去年國內上市公司全體員工薪酬，第一名是建材營造公司愛山林，打敗半導體產業，每人平均薪資552.6萬元，相當驚人。又近年末，加上上半年預售市場買氣熱的強強滾，直到央行出手打房才降溫，不少人好奇今年愛山林又會發放多少獎金。

祝文宇表示，集團的獎金發放制度為代銷業務的總銷售額的千分之7，也就是說，每1,000億元，就有7億元的獎金會拿來發放，今年前十月愛山林承接的代銷個案已賣出1,015億元。

另外，祝文宇表示，集團發放獎金並不會全數集中在年終一次領取，基本上一年會分三次發放，當然也會依照業績、年資等比例去發放，若業績表現佳的業務人員，一年拿個40到50個月以上不是問題。

被問到薪資獎金制度優渥，是不是就比較沒有欠缺人力的問題。祝文宇笑說，缺工問題的答案很簡單，就是福利，公司願意分享利潤，福利夠好就不怕找不到人，整個公司的速度、效率都會出來，「所以我們也不怕找不到人」。