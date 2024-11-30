快訊

衛福部提長照「雙源財政制」 重度失能以長照保險支應

把握好天氣！冷氣團今天開始減弱 今晚到明晨氣溫仍偏低

聽新聞
0:00 / 0:00

愛山林年終獎金 最高50個月

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北報導
愛山林董事長祝文宇表示，公司預計發出7億元獎金。 聯合報系資料照
愛山林董事長祝文宇表示，公司預計發出7億元獎金。 聯合報系資料照

愛山林（2540）董事長祝文宇昨（29）日表示，今年房市代表字是「旺」，一直到央行出手前，市場買氣都很熱絡，公司也預計發出7億元獎金，業務人員最高年終獎金可拿到40至50個月以上。

根據證交所資料，去年國內上市公司全體員工薪酬，第一名是建材營造公司愛山林，打敗半導體產業，每人平均薪資552.6萬元，相當驚人。又近年末，加上上半年預售市場買氣熱的強強滾，直到央行出手打房才降溫，不少人好奇今年愛山林又會發放多少獎金。

祝文宇表示，集團的獎金發放制度為代銷業務的總銷售額的千分之7，也就是說，每1,000億元，就有7億元的獎金會拿來發放，今年前十月愛山林承接的代銷個案已賣出1,015億元。

另外，祝文宇表示，集團發放獎金並不會全數集中在年終一次領取，基本上一年會分三次發放，當然也會依照業績、年資等比例去發放，若業績表現佳的業務人員，一年拿個40到50個月以上不是問題。

被問到薪資獎金制度優渥，是不是就比較沒有欠缺人力的問題。祝文宇笑說，缺工問題的答案很簡單，就是福利，公司願意分享利潤，福利夠好就不怕找不到人，整個公司的速度、效率都會出來，「所以我們也不怕找不到人」。

央行 薪資 買氣

延伸閱讀

屏菸11號倉庫打造文化資產建材庫 學者：認識文資入口

愛山林年終上看50個月 董座祝文宇霸氣喊：福利好就不怕缺工

屏東打造文資建材庫房 結合教育推廣與休憩空間

謝宜容能否領年終獎金 人事總處：已非發放對象

相關新聞

中東停火破功 航商將續繞好望角…貨櫃三雄看旺

以色列與真主黨27日在美國和法國斡旋下簽訂停火60天的協議、隔天就破功。以色列軍方28日再度開火，紅海危機無解，航商將繼...

順藥中風新藥臨床報捷 力拚歐美日市場授權

晟德集團旗下新藥公司順藥昨（29）日宣布，其缺血性腦中風重磅新藥LT3001中國大陸二期臨床試驗結果達標，證實具療效潛力...

歐洲線運價大漲22%

最新一期上海集裝箱出口（SCFI）運價指數昨（29）日出爐，指數上漲73.75點至2,233.83點，SCFI運價指數終...

愛山林明年推案逾3,000億 自建案量將超過千億

不畏打房，愛山林看準剛需，明年將大手筆推案。愛山林董事長祝文宇昨（29）日表示，2025年不動產代銷業務擬推個案量達2,...

愛山林年終獎金 最高50個月

愛山林董事長祝文宇昨（29）日表示，今年房市代表字是「旺」，一直到央行出手前，市場買氣都很熱絡，公司也預計發出7億元獎金...

台廠藥物開發 大有斬獲

國內生技新藥公司今年以來陸續交出好成績，除順藥的缺血性腦中風新藥LT3001二期臨床結果達標，明年初的重頭大戲首推藥華藥...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。