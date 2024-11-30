歐洲線運價大漲22%

最新一期上海集裝箱出口（SCFI）運價指數昨（29）日出爐，指數上漲73.75點至2,233.83點，SCFI運價指數終止連二跌，周漲幅3.41% ，遠東到歐洲線漲幅22.49% 、北美線跌幅收斂，12月中有望止跌反彈。國內物流業者分析，紅海危機沒有解除前，全球貨櫃輪市場轉為淺碟型市場，運價容易出現大漲大跌。

國內航運業者指出，明年1月底就是農曆年，出貨需求提前湧現，遠東-歐洲線的需求相當吃緊，歐洲大型海運如馬士基（Maersk）等日前已經通知客戶12月1日起再漲歐洲線的價格，各家海運公司也陸續宣布調漲。國內如長榮、陽明也會跟進，12月業績受惠。

本周最新遠東-歐洲線現貨市場報價大漲22%。物流業者分析，亞洲到歐洲線裝載率不錯，所以價格反彈；亞洲到美西之前貨量不好，價格回檔，12月中旬開始會開始出現擔心美東罷工預期心理，再加上農曆年前的出貨潮也將開始，北美線的貨量回升，價格有望止跌。

物流業者進一步分析，遠東-歐洲線裝載率不錯，運價不好，業界不會加船營運，只要供給沒有大量提高，貨量不短缺的狀況下，價格就可往上漲。近期歐洲目前各港口都有些零星的狀況，因為天氣變冷，各地都有作業緩慢問題，進港裝卸貨時間拉長，等候時間從20幾小時到兩三天都有，也影響到全球船舶供給。

最新一期SCFI運價指數中，遠東到歐洲運價每TEU（20呎櫃）達3,039美元，較前一期大漲558美元，周漲幅22.49%；遠東到地中海運價每TEU達3,682美元，較前一期大漲611美元，漲幅19.87%。

遠東到美西每FEU（40呎櫃）達3,345美元，較前一期下跌476美元，跌幅12.45%；遠東到美東每FEU達4,954美元，較前一期下跌43美元，跌幅達0.86%。

近洋線運價回檔一周，本周又開始走強，遠東到東南亞每TEU較前一周上漲13美元，漲幅2%；遠東到日本關西每TEU與前一期持平；遠東到日本關東每TEU較前一期上漲2美元，遠東到韓國每TEU與前一期上漲1美元。