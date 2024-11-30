快訊

衛福部提長照「雙源財政制」 重度失能以長照保險支應

把握好天氣！冷氣團今天開始減弱 今晚到明晨氣溫仍偏低

歐洲線運價大漲22%

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導

最新一期上海集裝箱出口（SCFI）運價指數昨（29）日出爐，指數上漲73.75點至2,233.83點，SCFI運價指數終止連二跌，周漲幅3.41% ，遠東到歐洲線漲幅22.49% 、北美線跌幅收斂，12月中有望止跌反彈。國內物流業者分析，紅海危機沒有解除前，全球貨櫃輪市場轉為淺碟型市場，運價容易出現大漲大跌。

國內航運業者指出，明年1月底就是農曆年，出貨需求提前湧現，遠東-歐洲線的需求相當吃緊，歐洲大型海運如馬士基（Maersk）等日前已經通知客戶12月1日起再漲歐洲線的價格，各家海運公司也陸續宣布調漲。國內如長榮、陽明也會跟進，12月業績受惠。

本周最新遠東-歐洲線現貨市場報價大漲22%。物流業者分析，亞洲到歐洲線裝載率不錯，所以價格反彈；亞洲到美西之前貨量不好，價格回檔，12月中旬開始會開始出現擔心美東罷工預期心理，再加上農曆年前的出貨潮也將開始，北美線的貨量回升，價格有望止跌。

物流業者進一步分析，遠東-歐洲線裝載率不錯，運價不好，業界不會加船營運，只要供給沒有大量提高，貨量不短缺的狀況下，價格就可往上漲。近期歐洲目前各港口都有些零星的狀況，因為天氣變冷，各地都有作業緩慢問題，進港裝卸貨時間拉長，等候時間從20幾小時到兩三天都有，也影響到全球船舶供給。

最新一期SCFI運價指數中，遠東到歐洲運價每TEU（20呎櫃）達3,039美元，較前一期大漲558美元，周漲幅22.49%；遠東到地中海運價每TEU達3,682美元，較前一期大漲611美元，漲幅19.87%。

遠東到美西每FEU（40呎櫃）達3,345美元，較前一期下跌476美元，跌幅12.45%；遠東到美東每FEU達4,954美元，較前一期下跌43美元，跌幅達0.86%。

近洋線運價回檔一周，本周又開始走強，遠東到東南亞每TEU較前一周上漲13美元，漲幅2%；遠東到日本關西每TEU與前一期持平；遠東到日本關東每TEU較前一期上漲2美元，遠東到韓國每TEU與前一期上漲1美元。

延伸閱讀

工研院推電動物流車應用 新竹物流明年將投入30輛運輸

台酒董事長：米酒明年不漲價 將洽談贊助棒球經典賽

聯合國：全球薪資復甦腳步被富國扯後腿 反而是這兩國在撐腰

紅海封鎖未解 航商續繞好望角 明年Q1運價維持高檔

相關新聞

中東停火破功 航商將續繞好望角…貨櫃三雄看旺

以色列與真主黨27日在美國和法國斡旋下簽訂停火60天的協議、隔天就破功。以色列軍方28日再度開火，紅海危機無解，航商將繼...

順藥中風新藥臨床報捷 力拚歐美日市場授權

晟德集團旗下新藥公司順藥昨（29）日宣布，其缺血性腦中風重磅新藥LT3001中國大陸二期臨床試驗結果達標，證實具療效潛力...

歐洲線運價大漲22%

最新一期上海集裝箱出口（SCFI）運價指數昨（29）日出爐，指數上漲73.75點至2,233.83點，SCFI運價指數終...

愛山林明年推案逾3,000億 自建案量將超過千億

不畏打房，愛山林看準剛需，明年將大手筆推案。愛山林董事長祝文宇昨（29）日表示，2025年不動產代銷業務擬推個案量達2,...

愛山林年終獎金 最高50個月

愛山林董事長祝文宇昨（29）日表示，今年房市代表字是「旺」，一直到央行出手前，市場買氣都很熱絡，公司也預計發出7億元獎金...

台廠藥物開發 大有斬獲

國內生技新藥公司今年以來陸續交出好成績，除順藥的缺血性腦中風新藥LT3001二期臨床結果達標，明年初的重頭大戲首推藥華藥...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。