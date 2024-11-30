中東停火破功 航商將續繞好望角…貨櫃三雄看旺

以色列與真主黨27日在美國和法國斡旋下簽訂停火60天的協議、隔天就破功。以色列軍方28日再度開火，紅海危機無解，航商將繼續繞行好望角，原本市場擔心紅海危機紅利消失，但協議破局，台灣貨櫃三雄長榮（2603）、陽明及萬海明年首季營收、獲利可望有撐。

貨櫃三雄昨（29）日盤中一度逆勢上揚，終場長榮股價收平盤219元，陽明小漲0.7元收73.2元，萬海股價下跌0.8元收83元。法人分析，市場過度解讀中東事件的變化，物流業者統計，截至目前為止，2025年第1季大型的航商歐洲線都還是繼續繞行好望角，國內航運業者透露，目前紅海仍被封鎖，貨櫃輪航商明年第1季避開紅海的規劃不變。也就是至少明年第1季前，運價及營運都是維持高基期。

SCFI指數及主要貨櫃輪航線運價變化

法人表示，川普宣稱上任第一天就要對加拿大、墨西哥和中國徵收高額關稅，引發市場巨震，加速啟動拉貨潮，農曆年節前可望有一波拉貨小高峰，歐洲線也漲價，挹注航商明年第1季營運表現。

外電指出，美國和法國斡旋，以色列與真主黨本協議從當地時間27日凌晨4時起停止駁火。根據協議內容，以色列會在60天內逐步自黎巴嫩撤軍，把近日占領的土地交還給黎巴嫩軍方，這段時間雙方都不能發動攻擊。停火協議27日生效，但以色列軍方28日再度開火，襲擊真主黨在黎巴嫩南部的中程火箭彈存放庫，以及幾輛進入該國南部的「可疑車輛」，雙方互控對方違反協議，凸顯停火協議的脆弱性。

以軍發動首場空襲，以國總理內唐亞胡28日更說已下令軍隊隨時做好戰鬥準備，真主黨勿違反協議，否則將招致猛烈戰火。黎巴嫩媒體指出，空襲發生在利塔尼河以北Baysariyah附近，雙方的停火協議規定要拆除利塔尼河以南未經授權的軍事設施，但未提及利塔尼河以北的設施。以軍砲火擊中的地區距離聯合國劃定的以黎邊界分界線「藍線」皆不到2公里。黎巴嫩衛生部28日稍早表示，包括過去兩個月的全面戰爭在內，以色列與真主黨對戰一年多來共造成3,961人死亡。