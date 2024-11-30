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出席集團耶誕點燈 徐旭東談景氣 明年一定好

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北報導
遠東集團第31屆耶誕點燈晚會昨晚舉行，遠東集團董事長徐旭東表示明年景氣一定好。記者曾吉松／攝影
遠東集團第31屆耶誕點燈晚會昨晚舉行，遠東集團董事長徐旭東表示明年景氣一定好。記者曾吉松／攝影

遠東集團昨（29）日舉行耶誕點燈《愛之閃耀·幸福相隨》活動，對於明年景氣展望，遠東集團董事長徐旭東樂觀的說，「明年一定好，雖然現在整個世界經濟有點下滑，但台灣人都很努力，整體氣氛很好。」

徐旭東昨天心情非常好，直接現場點歌還熱舞，直喊「louder」（大聲點），徐旭東的兒子徐國安與他妻子現場翩翩起舞。

針對川普當選後的關稅問題，徐旭東直言「他管他講，但做不做得到是很大的疑問，世界上各式各樣想法都有，台灣很wonderful（很棒），大家都很努力、很快樂」，雖然台灣人不見得賺得比去年多，但有momentum（動力）及快樂的精神與力量。

徐旭東說，台灣零售業很好，景氣也不差，消費者的購買力與大家的快樂感都還不錯，整體氣氛很好。

聽到張忠謀出書的消息，徐旭東也說自己想出書，已經寫了半本，但因為自身經過的歷史太多，所以至少要四本才寫得完。

徐旭東 景氣 遠東集團

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