台廠藥物開發 大有斬獲

國內生技新藥公司今年以來陸續交出好成績，除順藥（6535）的缺血性腦中風新藥LT3001二期臨床結果達標，明年初的重頭大戲首推藥華藥的新藥P1101對原發性血小板過多症（ET）新適應症，其全球三期臨床已收案完成，預計明年初解盲，一旦順利在美國上市，將比藥華藥目前已上市的EV適應症新藥規模更大。

此外，包括全福生技、合一生技、安基生技及康霈生技等，目前都有研發中新藥在臨床二、三期階段。全福生技治療乾眼症的新藥BRM421，將啟動第二次三期臨床試驗。

合一生技開發新冠廣效型核酸新藥SNS812，月前公布二期試驗解盲成功，可抑制所有新冠變異病毒，一旦新冠反撲時，可成為全球唯一解方。

安基生技開發的罕病新藥AJ201，雖然目標今年臨床二期要解盲，但這項新藥已成功授權美國上市公司。