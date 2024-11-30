快訊

衛福部提長照「雙源財政制」 重度失能以長照保險支應

把握好天氣！冷氣團今天開始減弱 今晚到明晨氣溫仍偏低

聽新聞
0:00 / 0:00

台廠藥物開發 大有斬獲

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導

國內生技新藥公司今年以來陸續交出好成績，除順藥（6535）的缺血性腦中風新藥LT3001二期臨床結果達標，明年初的重頭大戲首推藥華藥的新藥P1101對原發性血小板過多症（ET）新適應症，其全球三期臨床已收案完成，預計明年初解盲，一旦順利在美國上市，將比藥華藥目前已上市的EV適應症新藥規模更大。

此外，包括全福生技、合一生技、安基生技及康霈生技等，目前都有研發中新藥在臨床二、三期階段。全福生技治療乾眼症的新藥BRM421，將啟動第二次三期臨床試驗。

合一生技開發新冠廣效型核酸新藥SNS812，月前公布二期試驗解盲成功，可抑制所有新冠變異病毒，一旦新冠反撲時，可成為全球唯一解方。

安基生技開發的罕病新藥AJ201，雖然目標今年臨床二期要解盲，但這項新藥已成功授權美國上市公司。

生技 藥華藥 解盲

延伸閱讀

彰基打造無菸環境 提醒越過黃色戒菸檳線將罰1萬元

3歲童肝脾腫大確診罕病 若斷藥恐切脾或斷命

罕病權促會／康照洲：罕藥定義、價值、審核流程，皆須溝通、討論

罕病權促會／蔡輔仁：病患對人類進化有貢獻，罕病專款不應挪出健保

相關新聞

中東停火破功 航商將續繞好望角…貨櫃三雄看旺

以色列與真主黨27日在美國和法國斡旋下簽訂停火60天的協議、隔天就破功。以色列軍方28日再度開火，紅海危機無解，航商將繼...

順藥中風新藥臨床報捷 力拚歐美日市場授權

晟德集團旗下新藥公司順藥昨（29）日宣布，其缺血性腦中風重磅新藥LT3001中國大陸二期臨床試驗結果達標，證實具療效潛力...

歐洲線運價大漲22%

最新一期上海集裝箱出口（SCFI）運價指數昨（29）日出爐，指數上漲73.75點至2,233.83點，SCFI運價指數終...

愛山林明年推案逾3,000億 自建案量將超過千億

不畏打房，愛山林看準剛需，明年將大手筆推案。愛山林董事長祝文宇昨（29）日表示，2025年不動產代銷業務擬推個案量達2,...

愛山林年終獎金 最高50個月

愛山林董事長祝文宇昨（29）日表示，今年房市代表字是「旺」，一直到央行出手前，市場買氣都很熱絡，公司也預計發出7億元獎金...

台廠藥物開發 大有斬獲

國內生技新藥公司今年以來陸續交出好成績，除順藥的缺血性腦中風新藥LT3001二期臨床結果達標，明年初的重頭大戲首推藥華藥...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。