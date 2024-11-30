順藥中風新藥臨床報捷 力拚歐美日市場授權

晟德集團旗下新藥公司順藥（6535）昨（29）日宣布，其缺血性腦中風重磅新藥LT3001中國大陸二期臨床試驗結果達標，證實具療效潛力，完成概念性驗證。晟德集團總裁林榮錦表示，LT3001的完整臨床數據將在明年3月公布，屆時春暖花開，期待歐美日等國際市場授權將有結果。

順藥表示，全球每年發生缺血性腦中風患者高達700萬人以上，為長期嚴重殘疾頭號病因，造成中風的總醫療成本達4,500億美元。

國內主要生技新藥臨床進度

但傳統治療缺血性腦中風的溶栓藥rt-PA，因出血風險僅限於中風後4.5小時內使用，治療時間窗極短。此次數據顯示LT3001對中風發作後24小時內病患，展現改善神經功能潛能，且不增加出血風險，有機會將黃金治療時間窗拉長至24小時。

根據順藥大陸授權合作夥伴上海醫藥公司公告，LT3001在大陸進行的臨床二期試驗為多中心、隨機、雙盲、安慰劑平行對照的二期臨床研究，共納入300名急性缺血性腦中風患者。

試驗結果在安全性方面，顯示LT3001注射液總體安全耐受性良好。首次給藥後90天內的不良事件和不良反應發生率，在高劑量LT3001組、低劑量LT3001組和安慰劑組類似，絕大多數為輕中度，三組均未發生症狀性顱內出血，僅三例受試者發生無症狀性顱內出血，且均發生在安慰劑組。

療效指標方面，LT3001注射液在治療後第90天mRS達到0-1的受試者比例上顯示出初步療效。

順藥表示，本次試驗結果為LT3001在急性缺血性腦中風領域的後續開發奠定關鍵數據支持。除透過上海醫藥公司完成二期臨床試驗外，順藥也會加速完成歐美的二期臨床試驗，並積極與國際藥廠洽談授權，順藥表示，未來一旦這項藥物進入市場，有機會搶攻全球100億美元商機。