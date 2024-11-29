beautySTAGE 美麗台 全新23品牌進駐台中新光三越

時尚彩妝指標beautySTAGE美麗台，2020年於台中新光三越開設首家實體門市，目前已擴展至六家門市，逐步成為美妝通路的亮眼品牌之一。美麗台29日宣布，在台中新光三越擴大櫃位、打造43坪全新美妝體驗空間，一口氣引進23個新品牌，導入全球名人美妝、打造時尚美妝第一站。

beautySTAGE美麗台新光三越台中門市今天舉行開幕剪綵，邀請國際彩妝師KAIBEAUTY小凱老師、NAMUA品牌主理人王心恬、basiik凱文老師、HYPHY林又立與林可彤出席剪綵儀式，一同見證beautySTAGE美麗台新光三越台中門市的華麗啟航。

品牌主理人紛紛表示，進駐美麗台，不僅能掌握到年輕新客，也能讓消費者更認識MIT品牌的獨特魅力，強強聯手，共同打造最新穎又具話題的美妝遊樂園。

beautySTAGE美麗台致力於引領美妝話題的使命，帶給消費者多元品牌選擇，2020年於台中開設首家實體門市，目前已經擴展6家門市，逐步成為美妝通路的亮眼品牌之一。今年5月首度與南韓美妝選物品牌OLIVE YOUNG獨家合作，帶來新客八倍成長，年度業績亦有雙位數成長亮眼表現。

延續美妝流行熱度，11月擴大櫃位，43坪全新美妝體驗空間，導入全球名人美妝，打造時尚美妝第一站，繼續致力於帶給消費者最新潮的美妝產品，並成為年輕消費者及時尚愛好者心中的理想選擇。

這次新櫃開幕，全台獨家引進日本女星御用彩妝藝術家：河北裕介親創品牌「&be」，以其精緻、時尚的彩妝技巧獲得廣泛關注，致力於打造簡約高品質的美妝產品，讓每一位使用者都能輕鬆展現個人風格與自信魅力。必入手清單大公開：粉底遮瑕膏、唇頰兩用腮紅霜、絲絨迷霧持久唇釉、調色眼影盤，都是日本專櫃賣到缺貨的人氣單品。

邊佑錫、金智媛同款唇泥、女團御用彩妝師趙恩菲自創品牌AOU旋風登場。上架即售罄的光澤潤唇膏和雲朵霧面唇膏，不需飛韓國就可購入偶像同款唇彩。另外，韓國超人氣呼吸系彩妝glow同步上市，含77%保養成分，上妝即保養，輕鬆畫出韓星自然透光的完美妝容。

除了日韓大牌彩妝師品牌，beauty STAGE新光三越中港店引進全新23大品牌共襄盛舉，其中也囊括台灣國際彩妝大師小凱老師的彩妝品牌KAI BEAUTY、時尚名模王心恬精油香氛品牌NAMUA那木瓦，以及美妝達人Kevin老師研發的專業洗護髮品牌Basiik，為消費者提供最新潮流美妝選擇。