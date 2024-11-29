Solve for Tomorrow 競賽登場 Teach for Future 獲首獎

台灣三星第五屆Solve for Tomorrow「新思維，心技術，永續星未來」創意提案競賽於29日舉行決賽暨頒獎典禮。本屆競賽邀請臺北市政府教育局擔任競賽指導單位，鼓勵高中職五專學生從日常生活中挖掘周遭面臨的問題，並透過科技與創新思維提出貼近台灣在地需求的創意解方，展現年輕世代對永續議題的深刻關懷與實踐力。歷經10個月的賽程，來自全台的8組菁英隊伍站上最終舞台，以STEM領域知識與行動力回應挑戰，競逐總獎額超過百萬的獎項與榮譽。比賽最終由Teach for Future團隊獲得首獎，其作品AI大陸冒險－為中小學生設計的遊戲化AI學習平台，結合AI技術與遊戲，讓學生以更有趣的方式學習AI；特優獎則由Laqi Tayal 4 Wheel 獲得，他們創作的Run Trakis！樂齡健康飲食計劃：多功能智慧料理機，照護偏鄉獨居老人飲食健康；而資源守門人團隊提出的救世回收桶，以更智慧的方式助力垃圾分類獲得優選獎。

台灣三星電子行動通訊事業部企業解決方案副總經理李元榮表示，科技的進步不僅是讓生活更加便利的工具，更是一份對地球和社會的承諾。三星Solve for Tomorrow競賽旨在為年輕世代打造一個實現創意、肩負永續責任的平台。今年的參賽作品中，我們看到Z世代如何運用AI、IoT等先進技術，聚焦台灣在地的社會挑戰。三星期待透過此競賽，激發年輕世代解決問題的創新思維，並培育他們成為推動社會正向改變的重要力量。

AI與創意激盪 Z世代用科技築夢永續未來

第五屆Solve for Tomorrow競賽吸引近百組隊伍踴躍參賽，經過多階段的嚴格評選，最終8組團隊脫穎而出，成功晉級決賽舞台。入圍提案觸及AI、IoT、自動化設計與影像聲波辨識等技術，透過敏銳的問題洞察，為社會與環境挑戰提出富有創意且深具潛力的解方，展現年輕世代以科技改變未來的決心。

獲得首獎的Teach for Future團隊，由兩位師大附中同學組成。他們的作品「AI大陸冒險－為中小學生設計的遊戲化AI學習平台」，專為中小學生設計，透過RPG遊戲的方式，引發學生對於學習的興趣，解決因為偏鄉而造成的師資落差問題。同學們也實際至偏鄉地區落實教學，除為平台進行前測，也有助於整體平台的優化。

Laqi Tayal 4 Wheel 則是來自桃園羅浮高中的同學，他們花費將近一年的時間實際探訪偏鄉地區的長者與照護員，在了解他們的需求後，打造出Run Trakis！樂齡健康飲食計劃：多功能智慧料理機，整合了多種烹飪功能，如自動烹調、攪拌、碎食、研磨等長照者所需，提升偏遠地區長照者的生活品質，實現「在地老化」的願景。

優選獎得主資源守門人團隊作品「救世回收桶」，則為了提升資源循環，透過改造垃圾桶，並運用影像辨識為垃圾自動分類。同時還能進行垃圾量偵測，當到達一定重量時通知清潔人員進行清潔，簡化回收流程以落實資源再利用，為環境永續注入更多可能。