nininono 台中新光三越快閃 「玩誕惹嘉年華」引爆排隊人潮

今年聖誕季，自媒體轉型品牌nininono首次登陸台中新光三越1樓，推出主題為「玩誕惹嘉年華」的限時快閃活動，結合聖誕節熱鬧節慶氛圍，活動以充滿創意的禮物風格裝潢及多元互動內容，為消費者帶來耳目一新的節日體驗。

隨著數位時代快速發展，自媒體正逐步從單純的內容創作平台，轉型為具有商業價值的品牌經營模式。憑藉高度個性化的內容與強大的粉絲黏著力，越來越多自媒體創作者開始探索從內容變現到品牌化經營的可能性，成功將「粉絲經濟」升級為「品牌經濟」。

這種模式不僅強調與受眾的情感連結，還透過產品設計與行銷活動創造實質價值，成為現代商業生態中的新風潮。

同時，自媒體轉型品牌的成功案例，也展現了「用故事說產品」的策略威力—將真實、富有溫度的敘事融入商業場景，讓品牌不再只是產品，更是一種生活方式的代名詞。

12月即將迎來聖誕佳節，nininono首次登陸台中新光三越1樓，舉行主題為「玩誕惹嘉年華」的限時快閃活動。作為由自媒體轉型品牌經營的典範，nininono再度結合內容創作者的影響力，與品牌創新的產品設計，為消費者帶來耳目一新的購物體驗。

這次以禮物裝潢呈現聖誕氣氛，四大亮點活動打造高互動性體驗，並於新光三越聖誕樹旁設置禮物主題裝潢，透過多元互動內容與限定新品，邀請消費者一起沉浸於聖誕佳節的歡樂氛圍。

nininono在快閃期間，推出一系列充滿趣味與互動性的活動：包許願襪活動，邀請消費者分享對新一年的期許與展望，並將願望掛在許願襪中，有機會獲得品牌精心準備的小禮物，將祝福與驚喜雙重送達。

其次是滿額贈禮驚喜，活動現場購物滿指定金額，即可享受快閃限定拍貼機服務，並參加大獎抽獎活動，有機會贏得大板根溫泉飯店住宿券、飛利浦音響及AirPods 4等豪華禮品。

第三是一番賞活動，消費者以500或200元即可參與一番賞，將驚喜與運氣結合，贏取派對禮盒、ni美麥、麻將等豐富好禮，讓節慶更添樂趣。

另外，12月11日至12月17日限定設置「有飲」嘉年華攤位，結合創意飲品與品牌產品，為消費者帶來更豐富的選擇與互動體驗。

nininono持續透過產品與公益行動傳遞快樂與溫暖，無論是專為派對設計的「唱玩派對禮盒」、充滿聖誕儀式感的「聖誕厚餡禮盒」、兼具實用與質感的「萬用多頁式長夾（聖誕新色）」等。

今年更攜手公益團體瑪利亞基金會，合作推出「nininono X MerryYoung快樂襪聯名組」，邀請瑪利亞青年以獨特的視角探索台中，走訪台中國家歌劇院與自然科學博物館等地標，並將這些旅程中的感動轉化為創作，打造出專屬於他們的故事。