跨境電商「VANNISE溫倪詩」斥資近千萬培訓新生代主播

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
跨境直播電商「VANNISE｜溫倪詩」斥資近千萬，推動素人主播培訓計畫。溫倪詩提供
跨境直播電商「VANNISE｜溫倪詩」斥資近千萬，推動素人主播培訓計畫。溫倪詩提供

跨境直播電商「VANNISE｜溫倪詩」今年斥資近千萬，推動素人主播培訓計畫，不僅安排了札實的培訓課程，更將實習主播全數送往美國洛杉磯，全額負擔實習主播的機票、食宿等費用，進行長達一個月的高強度實戰演練，真實還原大主播的工作環境和挑戰，幫助實習主播快速成長，赴美僅5天就創下千萬銷售佳績。

在全球產業快速變遷的大環境下，人才培育成為產業未來的致勝關鍵，然而企業尋求合適人力資源的成本和挑戰逐步攀升，對直播電商而言，培養優質主播更是難上加難。

根據麥肯錫預測，2026年全球直播電商銷售額將占電子商務的10%至20%，且直播電商的轉換率有望接近30％，是傳統電子商務的10倍。

強勁的產業發展潛能，吸引大量新人投入直播帶貨行列，大部分卻因缺乏經驗導致觀看和銷售結果不如預期。

對此，擁有57萬粉絲支持的台灣跨境直播電商「VANNISE｜溫倪詩」創辦人邱子軒說，直播帶貨看似門檻低，但要成為真正能帶動銷售、建立品牌信任的大主播，需要長期的經驗和知識累積。

一名優秀主播必須包含「網紅」、「業務員」和「產品經理」三重身份，既有吸引觀眾的個人魅力與親和力，還要精通產品、品牌與銷售知識，最重要的是需具備市場敏銳度，能充分掌握消費者需求，「三種專業缺一不可，這也是頂級主播難以複製的原因。」

這次赴美實戰培訓，由「VANNISE｜溫倪詩」二位創辦人兼高人氣主播邱子軒（男編）、鄭羽珈（Ｂ編）全程陪伴提供專業建議。

並選擇洛杉磯作為培訓場地，讓實習主播快速熟悉國際品牌市場，透過場景設計、產品介紹和粉絲互動等環節，全面鍛鍊實戰能力，在為期一個月的實戰考驗中，僅用5天就順利「回本」，交出銷售額突破千萬的漂亮成績。

對此培訓成果，邱子軒表示，直播主是非常難培訓的職位，因為不僅要具備複合性的專業職能，更需要累積大量經驗，以磨練判斷力和臨場反應，還要有「靠天吃飯」的觀眾緣，「我們在可以努力的地方下足功夫，覆盤每一場直播內容，優化實習主播的表現，幫助他們加速累積經驗。

邱子軒強調，如何做到關鍵經驗傳承，打造出讓新人快速成長的環境，對團隊而言是一項全新挑戰，這次作為導師陪同赴美的幾位資深主播，也在傳授經驗的同時回顧自己，將入行時的基本功和長時間摸索出「知其然而不知其所以然」的專業技巧，拆解並梳理成可被傳授的具體經驗，幫助新人理解背後的核心邏輯並內化成自己的能力。

透過這樣的雙向成長，期待能建立起一個不斷精進的直播團隊，不僅為品牌方和消費者提供更值得信賴的服務，也率先佈局為直播電商產業的長遠發展做好準備。

一名優秀主播必須包含「網紅」、「業務員」和「產品經理」三重身份。溫倪詩提供
一名優秀主播必須包含「網紅」、「業務員」和「產品經理」三重身份。溫倪詩提供

主播 實習 電商

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