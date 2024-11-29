徐旭東：看好明年景氣 川普加徵關稅是否做到待確認

中央社／ 台北29日電

遠東集團董事長徐旭東今天表示，儘管全球經濟下滑，但台灣零售表現良好且動力充足；對於美國總統當選人川普放話加徵關稅，他則說，真正做不做得到是很大疑問，至少在台灣感覺一切都很wonderful（美好）。

徐旭東今天出席2024遠東集團耶誕點燈儀式，會後接受媒體採訪。

台積電創辦人張忠謀自傳下冊今天上市，媒體詢問有無出書計畫，徐旭東表示，他有要出書，但好像寫不完，現在進度只到第1本書的一半，因為經歷的歷史太多，可能要4本才夠。

被問及最令他感動的書寫內容為何，他回答，每個新百貨、新的銷售地方都是感動。

徐旭東認為，台灣零售表現良好，感覺到momentum（動力）很大，國內消費購買力與「大家的快樂感」都還不錯，台灣氣氛很好，而追求打折與便宜，都很自然，反觀其他國家沒有這樣的氣氛。他強調，雖然世界經濟下滑，但台灣目前感覺仍不差，大家要努力。

對於川普上任將加大關稅力道，徐旭東說，真正做到、做不到是很大疑問。他認為，世界上各種想法都有，但台灣感覺一切wonderful，就像今天大家都很快樂，不見得賺的錢比去年多，但有精神、氣氛，「這股上衝力量很wonderful」。

至於是否看好明年景氣，徐旭東說，「我是樂觀者，一定好」。

此外，被問及接班55年有沒有許下心願，他笑說，「才只有55年」；媒體追問是否要接班100年，他則說，不敢講那麼長，但70、80年總應該。

徐旭東 遠東集團

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